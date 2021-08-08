Emine Erdoğan Mete Gazoz'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, olimpiyat oyunlarında Türkiye'ye okçulukta ilk madalyayı kazandıran Mete Gazoz'u kabul etti.
|08 Ağustos 2021 10:15
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