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Esnafa finansal okuryazarlık eğitimi verilecek

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken:- "22 Ağustos'ta başlayacak finansal okuryazarlık eğitimleriyle esnaf ve sanatkarlarımız, işlerini uluslararası standartta geliştirme imkanına sahip olacak"
08 Ağustos 2021 10:19
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Esnafa finansal okuryazarlık eğitimi verilecek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın teknolojiye uyum sağlaması için üç kuruluşun iş birliğiyle önemli bir adım atıldığını belirterek, "22 Ağustos'ta başlayacak finansal okuryazarlık eğitimleriyle esnaf ve sanatkarlarımız, işlerini uluslararası standartta geliştirme imkanına sahip olacak." ifadelerini kullandı.

TESK'ten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında iş yapamayan esnaf ve sanatkarların yaşadığı zorlu sürece destek olmak için Konfederasyon, İstanbul Arel Üniversitesi ile DMW Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolle esnaf ve sanatkarlara bir yıl süreyle her ay bir gün ücretsiz çevrim içi finansal okuryazarlık eğitimi verilecek. İlk eğitim 22 Ağustos Pazar günü yapılacak.

Esnaf ve sanatkarların salgın sonrası yeni normal düzene adapte olmasını, gelirlerini artırmasını ve işlerini uluslararası standartlara taşımasını sağlamak amacıyla düzenlenecek eğitim ücretsiz olacak.

Esnaf ve sanatkarlar, eğitimlere bilgisayar, tablet veya cep telefonları üzerinden katılım sağlayabilecek.

Bu imkandan yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkarlar, "https://dmwdanismanlik.com/duyurular/finansal-okuryazarlik-egitimi-basvuru-formu/" üzerinden kayıt yaptırabilecek.

- "Esnafımız teknolojik gelişmelere ayak uydurmaya hazır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palandöken, finansal okuryazarlık eğitimleri ile esnaf ve sanatkarların teknolojiye uyum sağlaması için önemli bir adım atıldığını belirtti.

Palandöken, salgın döneminde en büyük sıkıntıyı geleneksel yapıdaki esnafın yaşadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yeni teknolojiye ayak uyduramadığı için işsizlikten de en çok zarar görenler bizim kesim oldu ancak esnafımız geçmişten ders alıp geleceğin teknolojik gelişmelerine ayak uydurmaya hazır. 22 Ağustos'ta başlayacak finansal okuryazarlık eğitimleriyle esnaf ve sanatkarlarımız, işlerini uluslararası standartta geliştirme imkanına sahip olacak."
Anadolu Ajansı
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