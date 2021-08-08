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Yangınlar sonrası Tatvan Belediyesi'nden anlamlı hareket

Türkiye'nin güneyindeki yangınlar sonrası 'Nemrut Fest' organizasyonundaki birçok etkinliği iptal eden Tatvan Belediyesi anlamlı bir harekete imza atarak, etkinlikte orman yangınlarında hayatını kaybedenler için fidan dikti.
08 Ağustos 2021 10:37
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Yangınlar sonrası Tatvan Belediyesi'nden anlamlı hareket

Bitlis'in Tatvan ilçesinde her yıl düzenli bir şekilde gerçekleştirilen ve koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen Nemrut Dağı ve Krater Gölü Yayla Şenlikleri iki senenin ardından sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirildi.

Türkiye'de yaşanan yangın afetleri nedeniyle etkinlikte hayatını kaybedenler için fidan dikildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz'da farklı noktalarda yangın çıktı. Yangınlarda Antalya'da 7, Muğla'da ise 1 kişi hayatını kaybetmişti.

YANGINDA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN AĞAÇ DİKİLDİ

Tatvan Belediyesi ise Nemrut Fest etkinliği kapsamında gerçekleştirecekleri konser ve halk oyunları programlarını iptal ederek yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi.

"ORADA CİĞERLERİMİZ YANDI"

Antalya ve Marmaris yangınları ile ciğerlerinin yandığını kaydeden Tatvan Belediyesi Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Dünyanın ciğerleri yandı. Orada rahmete giden vatandaşlarımıza, görevli personellerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında Tayvanlı gençlerden oluşan bir grup Nemrut Gölü üzerinde yelkenli gösterisi yaptı. Kurslarını tamamlayan Tatvan AKUT ekine ait personellere sertifikaları takdim edildi.

TATVAN'DAN YANGIN BÖLGESİNE DESTEK

Orman yangını ve vefat eden işçiler için fidan dikme etkinliği düzenlediklerini hatırlatan Geylani, şöyle devam etti:

"Onların anısına fidan ektik. Konser ve oyun programlarımızı iptal ettik. Amacımız burada onları hatırlamak. Onların anısına ağaçlar dikmek. Biz Tatvan Belediyesi olarak inan ki orada çıkan yangın bizim de ciğerlerimizi yaktı. Şuan personellerimiz araçlarımız yangın bölgesinde. Oradaki ateşi söndürmek için su taşıyorlar. Orada mücadele içindeler. Bizde burada elimizden geldiği kadar bu acıyı hissediyoruz."

Başkan Geylani şehir dışından gelen basın mensuplarına Tayvan'ı gezdirerek İlçe hakkında bilgiler verdi.

"YEŞİL VATANA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Yanan her ağacın karşılığında misliyle ağaç dikeceklerini vurgulayan Geylani, "Bu ağaç ekimi binleri, milyonları bulacak. Yeşil vatanımıza biz sahip çıkacağız. Ekilen ağaçların misliyle binlerce misliyle ekimi gerçekleştirilecek. Biz başta söylediğimiz gibi bin ölür bin diriliriz. İnan ki yeşil vatanımıza sahip çıkacağız. Başta Tatvan'ı, Bitlis'i yemyeşil alana getireceğiz tekrardan." dedi.

Hayatını kaybedenlerden dolayı buruk bir etkinlik yaşadıklarını söyleyen Geylani, Nemrut Festivali'ni daha büyük çapta kutlamak istediklerini dile getirdi.

BAŞKAN GEYLANİ'DEN GENÇLERE ÇAĞRI

Vatandaşları Tatvan'a davet eden Geylani, şöyle konuştu:

"Gelip burayı görsünler. Türkiye'nin en büyük gölü Van Gölü akabinde en büyük krater gölü Bitlis Tatvan sınırlarımız içinde. Ben onları buraya davet ediyorum. Gelip görsünler. Gerçekten gelip görünmesi gereken doğa harikası bir yer."

Fidan dikimi sonrası festivale katılan gençler ve vatandaşlar bisikletleriyle bölgeyi dolaşıp gölde de yelken gösterisi düzenlediler.
Memurlar.Net
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