Doğu Anadolu'daki 7 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak
Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Tunceli ve Erzincan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.
|08 Ağustos 2021 10:45
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Tunceli ve Erzincan'da yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır ve Tunceli'de 35, Erzincan'da 32, Kars ve Ağrı'da 29, Erzurum'da 26 derece olacağı öngörülüyor.
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