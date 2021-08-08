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Yetim maaşı almadaki çarpık durum nasıl düzeltilecek?

Sosyal Güvenlik Sisteminde yıllardan beridir uygulamada olan bir çok çelişkili durum söz konusudur. Bunlardan birisi de, yetim maaşı alımındaki farklılıklar.
08 Ağustos 2021 10:46
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Yetim maaşı almadaki çarpık durum nasıl düzeltilecek?

Maalesef bu çelişkilerin düzeltilmesi için bir gayrette göremiyoruz. İşte bu çelişkilerden birisi de ölen sigortalının evlenmeyen kız çocuğu milyoner olsa dahi yetim maaşı alabilmektedir. Aynı şekilde erkek çocuk yiyecek ekmek bulamasa dahi belirli bir yaştan sonra yetim maaşı kesilmektedir.

Kız çocuklarına aylık bağlanmasının altında sosyal devlet niteliğinin ve kadınlara pozitif ayrımcılık yapılmasının ön planda olması yatmaktadır. O zaman yiyecek ekmeğe muhtaç erkek çocuklara aylık bağlanmazken milyoner olup da evlenmemiş kız çocuklarına niçin yetim aylığı bağlıyoruz? Amaç her halükarda kız çocuğuna yetim maaşı bağlamak olamaz ve olmamalıdır. Kaldı ki hiçbir sosyal devlette milyarca liralık mal varlığı olan kız çocuklarına yetim aylığı bağlanması izah edilemez.

Bize göre bu tür garipliklerin önüne geçilmesi için evlenmeyen kız çocuklarına gelir testi yönteminin uygulamaya konulması gerekmektedir. Yapılan gelir testi sonrasında eğer kız çocuğu ihtiyaç sahibiyse yetim maaşı bağlanır yoksa bağlanmaz. Yoksa ihtiyaç sahibi olan erkek çocuğa yetim aylığı bağlanmazken pozitif ayrımcılık adı altında ve sosyal devlet mantığı ile milyarlarca liralık mal varlığına sahip kız çocuğuna yetim aylığı bağlanmasının mantığını hiç kimse izah edemez. Bu konunun mutlaka 5510 sayılı Kanun'da çözüme kavuşturulması gerekiyor. Yoksa kamu vicdanını rahatlatamayız. Yıllardır bu sorun bilinmesine rağmen niçin çözüm iradesi gösterilmediğini anlamak mümkün değildir.
Memurlar.Net
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