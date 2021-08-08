KPSS Alan Bilgisi Sınavları'nın üçüncü oturumu yapıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisinin işletme, muhasebe, istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturumu yapıldı.
|08 Ağustos 2021 13:01
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisinin işletme, muhasebe, istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturumu yapıldı.
Saat 10.15'te başlayan KPSS Alan Bilgisi Sınavları'nın üçüncü oturumunda adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 160 dakika verildi.
ÖSYM, sınavda Kovid-19 salgınına karşı gerekli önlemleri aldı.
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