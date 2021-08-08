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Manavgat'ta afetzedeler için kurulan 177 konteyner teslim edilmeye hazır

AFAD tarafından yangın mağduru aileler için mahalle ve köylere yerleştirilen 4'er kişilik konteynerlerde yatak ve oturma odası, mutfak, duş ve lavabo ile acil ihtiyaçların giderilebileceği birçok eşya bulunuyor
08 Ağustos 2021 11:48
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Manavgat'ta afetzedeler için kurulan 177 konteyner teslim edilmeye hazır

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen mahalle ve köylere yerleştirilen 177 konteynerin yakın zamanda ailelere teslim edilmesi planlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) yangından en çok etkilenen bölgelerin tespit edilmesi ve uygun alanlar bulunmasının ardından kurulumu yapılan 202 konteynerden 177'sine eşyalar yerleştirildi. 25 konteynerin ise altyapı, elektrik ve su hattı bağlama çalışmaları devam ediyor.

Yapılan tespitler çerçevesinde evi yıkılmış, yıkılmak üzere olan veya ağır hasarlı durumda olan aileler için hazırlanan 21 metrekarelik konteynerlerde, yatak ve oturma odası, mutfak, duş ve lavabo bulunuyor.

Dört kişilik aileye uygun tasarlanan konteynerlerin içerisine, AFAD ekipleri tarafından ailelerin acil ihtiyaçlarını karşılaması için 4 katlanır yatak, 4 yastık, 4 nevresim takımı, bardak, tabak, tencere, tava, kepçe, kaşık, çatal, tuzluk, bulaşık malzemeleri ve elektrikli ocak konuldu.

Ayrıca olası yangınlara karşı konteynerlere 2'şer yangın tüpü ve bölgenin sıcak olmasından dolayı klima yerleştirildi.

Konteynerlerin anahtarlarının talep eden yangın mağdurlarına yakın zamanda teslim edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, AFAD Başkanlığınca Manavgat'a gönderilen 400 yaşam konteynerinden 202'sinin tespitler kapsamında yerleştirildiği, geriye kalanların talepler doğrultusunda kurulacağı, ihtiyaç durumuna göre başka bölgelere gönderileceği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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