TSK, Suriye'nin kuzeyinde 6 teröristi etkisiz hale getirdi
Öldürülen teröristler arasında, bölgedeki bir iş makinesi ve ambulansa yönelik 5 Ağustos'ta düzenlenen ve iki kişinin hayatını kaybettiği saldırının faili de bulunuyor
|08 Ağustos 2021 11:04
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde 6 teröristi etkisiz hale getirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'de Tel Rıfat kentinin doğusunda bulunan Zavyan ve Shaalah bölgeleri ile Tel Cican ve Tel Unayb bölgelerine yönelik meşru müdafaa ve cezalandırma atışları sonrası 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Öldürülen teröristlerden birinin 5 Ağustos'ta bölgedeki bir iş makinesi ve ambulansa düzenlenen ve iki kişinin hayatını kaybettiği saldırının faili olduğu belirlendi.
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