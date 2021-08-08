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Tabelanın başına çarpması sonucu yaralanan kadın hastanede öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde rüzgarda savrulan tabelanın başına isabet etmesi sonucu yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
08 Ağustos 2021 11:51
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Tabelanın başına çarpması sonucu yaralanan kadın hastanede öldü

Türkler Mahallesi'ndeki restorana ait yaklaşık 2 metre uzunluğundaki tabela, rüzgarın etkisiyle savrularak kaldırımda ailesiyle yürüyüş yapan Ayşegül Menki'nin (45) başına çarptı.

Ailesinin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Menki, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından kadının cenazesi ailesine teslim edildi.

Evli ve bir çocuk annesi Menki'nin naaşının Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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