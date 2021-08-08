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Korona sürecinde parlayan meslekler

COVID-19'un dünya geneline yayılmasıyla, uzaktan çalışma birçok insan için yeni normal haline geldi. Çoğu çalışan, koronavirüs krizi bittikten sonra muhtemelen ofislerine dönecek olsa da, zorunda değilsiniz. Evden çalışmaktan hoşlanıyorsanız, uzaktan çalışmaya uygun meslekler yılın mesleği oldu
08 Ağustos 2021 11:55
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Korona sürecinde parlayan meslekler

Koronavirüsle birçok sektör önlemlerini evden çalışma şeklinde düzenledi. Bu sürecin yıldızı meslekler de oldu. İşte U.S. News'in haberine göre corona virüste parlayan meslekler...

Yazılım geliştirici

Ortalama Maaş: $ 103,620

Eğitim Gerekli: Lisans derecesi

İstatistikçi

Ortalama Maaş: $ 87,780

Eğitim Gerekli: Yüksek Lisans

Bilgi Teknolojileri Yöneticisi

Ortalama Maaş: $ 142,530

Eğitim Gerekli: Lisans derecesi

Web Geliştiricisi

Ortalama Maaş: $ 69,430

Eğitim Gerekli: Önlisans

Veritabanı yöneticisi

Ortalama Maaş: $ 90,070

Eğitim Gerekli: Lisans derecesi

Bilgi Güvenliği Analisti

Ortalama Maaş: $ 98,350

Eğitim Gerekli: Lisans derecesi

Muhasebeci

Ortalama Maaş: $ 70,500

Eğitim Gerekli: Lisans derecesi

Pazar Araştırması Analisti

Ortalama Maaş: $ 63,120

Eğitim Gerekli: Lisans derecesi

Pazarlama Müdürü

Ortalama Maaş: $ 134,290

Eğitim Gerekli: Lisans derecesi

Bilgisayar Sistemleri Analisti

Ortalama Maaş: $ 88,740

Eğitim Gerekli: Lisans derecesi

Aktüer

Ortalama Maaş: $ 102,880

Eğitim Gerekli: Lisans derecesi

Bilgisayar Ağı Mimarı

Ortalama Maaş: $ 109,020

Eğitim Gerekli: Lisans derecesi

Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi

Ortalama Maaş: $ 82,050

Eğitim Gerekli: Lisans derecesi

Yönetim Analisti

Ortalama Maaş: $ 83,610

Eğitim Gerekli: Lisans derecesi

Bunlar dışında da birçok sektör corona virüs süreci boyunca evden verimli bir çalışma süreci yürüttü.

Bunlar içinde editörler,

Halkla ilişkiler şirketlerinde çalışanlar,

Gayrimenkul sektörü (360 görüntülü daire gezileri dahil),

Mimarlık gibi sektörler yer alıyor.
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