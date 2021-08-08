Korona sürecinde parlayan meslekler
|08 Ağustos 2021 11:55
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Koronavirüsle birçok sektör önlemlerini evden çalışma şeklinde düzenledi.
Bu sürecin yıldızı meslekler de oldu. İşte U.S. News'in haberine göre corona
virüste parlayan meslekler...
Yazılım geliştirici
Ortalama Maaş: $ 103,620
Eğitim Gerekli: Lisans derecesi
İstatistikçi
Ortalama Maaş: $ 87,780
Eğitim Gerekli: Yüksek Lisans
Bilgi Teknolojileri Yöneticisi
Ortalama Maaş: $ 142,530
Eğitim Gerekli: Lisans derecesi
Web Geliştiricisi
Ortalama Maaş: $ 69,430
Eğitim Gerekli: Önlisans
Veritabanı yöneticisi
Ortalama Maaş: $ 90,070
Eğitim Gerekli: Lisans derecesi
Bilgi Güvenliği Analisti
Ortalama Maaş: $ 98,350
Eğitim Gerekli: Lisans derecesi
Muhasebeci
Ortalama Maaş: $ 70,500
Eğitim Gerekli: Lisans derecesi
Pazar Araştırması Analisti
Ortalama Maaş: $ 63,120
Eğitim Gerekli: Lisans derecesi
Pazarlama Müdürü
Ortalama Maaş: $ 134,290
Eğitim Gerekli: Lisans derecesi
Bilgisayar Sistemleri Analisti
Ortalama Maaş: $ 88,740
Eğitim Gerekli: Lisans derecesi
Aktüer
Ortalama Maaş: $ 102,880
Eğitim Gerekli: Lisans derecesi
Bilgisayar Ağı Mimarı
Ortalama Maaş: $ 109,020
Eğitim Gerekli: Lisans derecesi
Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi
Ortalama Maaş: $ 82,050
Eğitim Gerekli: Lisans derecesi
Yönetim Analisti
Ortalama Maaş: $ 83,610
Eğitim Gerekli: Lisans derecesi
Bunlar dışında da birçok sektör corona virüs süreci boyunca evden verimli bir
çalışma süreci yürüttü.
Bunlar içinde editörler,
Halkla ilişkiler şirketlerinde çalışanlar,
Gayrimenkul sektörü (360 görüntülü daire gezileri dahil),
Mimarlık gibi sektörler yer alıyor.
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