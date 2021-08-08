Yangına müdahale eden ekipler ölümle burun buruna geldi
|08 Ağustos 2021 12:46
|+Aa- Yazdır
Antalya'nın başta Manavgat olmak üzere Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde 10 gündür devam eden yangın, dün itibariyle tamamen kontrol altına alınırken, geçtiğimiz Cuma gecesi söndürme ekiplerinin arazözle alevlerin arasında kaldığı görüntüler ortaya çıktı. Orman işletme müdürlüğüne bağlı ekiplerin etrafını bir anda saran alevler, arazöz içindeki ormancıların soğukkanlılığı ve telsizle yönlendirilmeleri sayesinde faciaya neden olmadı. Yaşananların cep telefonuyla kaydedildiği anlarda, arazözde bulunan ekibin yaklaşık 100 metre ilerisindeki başka bir arazöz, etrafı saran ateş çemberi ve telsizle yönlendirilmeleri kayda girdi. Telsizden yapılan 'Panik yapmayın, yavaş yavaş geri gidin' anonslarıyla bölgeden ayrılan arazöz, merkez ekiplerinin yönlendirmesi ve soğukkanlılık sayesinde faciadan kıl payı döndü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Afyonkarahisar'da 'güne aşık' tarlaları görsel şölen sunuyor
08 Ağustos 2021 14:10
|Feke'de iki noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
08 Ağustos 2021 13:56
|Avrupa'nın en büyük çift tüp karayolu tünelinin yüzde 91'i tamamlandı
08 Ağustos 2021 13:49
|Giresun Adası'na yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor
08 Ağustos 2021 13:38
|Sultangazi'de 10 aydınlatma direği kayboldu
08 Ağustos 2021 13:20
|Hamdi teğmen, çocukluğunun geçtiği Manavgat'ta timiyle vatandaşların yardımına koştu
08 Ağustos 2021 12:41
|Orman yangınından etkilenen kuşa böyle su içirdi
08 Ağustos 2021 12:31
|Ankara-Eskişehir yolunda ulaşıma sel engeli
08 Ağustos 2021 00:40
|Kaş'ta beş ayrı noktada çıkan orman yangını söndürüldü
07 Ağustos 2021 23:43
|TOKİ Konutları teslimatları AK Parti Milletvekili ile belediyeyi karşı karşıya getirdi
07 Ağustos 2021 23:23