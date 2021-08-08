Meteoroloji uyardı: Bu illerde yarın 'şiddetli yağış' bekleniyor
|08 Ağustos 2021 12:52
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Osmaniye çevreleri ile Kastamonu ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.
Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat çevrelerinde kuvvetli, Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Rüzgarın, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
Güney Ege'de de fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.
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