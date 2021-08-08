1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aranan kişilere yönelik uygulamada 1350 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığınca, ülke genelinde eş zamanlı "Aranan Şahıslar Uygulaması" yapıldı. Kontrollerde 1172'si hükümlü ve 178'i yakalama emriyle aranan 1350 kişi gözaltına alındı
08 Ağustos 2021 13:07
+Aa- Yazdır
Aranan kişilere yönelik uygulamada 1350 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, aranan kişilere yönelik dün ülke genelindeki umuma açık yerlerde, müzekkere adreslerinde ve bulunma ihtimali olan adreslerde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada 8 bin 569 ekipten oluşan 31 bin 516 personel görev aldı.

Adli mercilerden alınan izinlerle 2 bin 603 ikametgahta arama yapıldı, 1172'si hükümlü ve 178'i yakalama emriyle aranan 1350 kişi gözaltına alındı.

Denetimler sırasında yakalanan hükümlülerden 880'inin 2 yıla kadar, 189'unun 5 yıla kadar, 76'sının 10 yıla kadar, 19'unun 20 yıla kadar, 8'inin 20 yıl ve üzeri hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Yakalananlardan 13'ünün cinayet, 155'inin hırsızlık, 148'inin yaralama, 15'inin cinsel suç, 23'ünün yağma, 33'ünün dolandırıcılık, 48'inin uyuşturucu ticareti, 3'ünün terör örgütüne (FETÖ/PDY) üye olmak, 14'ünün Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan arandığı tespit edildi.

Ayrıca 5'i çocuk 19 kayıp kişi de uygulamalar sırasında bulundu.

Denetimlerde muhtelif miktarda uyuşturucu, gümrük kaçağı sigara ve ateşli silah da ele geçirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye, en çok aşı yapılan 9. ülke
08 Ağustos 2021 14:07		 Posta sektöründeki 'yetkilendirme şartları' güncelleniyor
08 Ağustos 2021 11:15
'Doğalgaz ve elektriğe %40 zam gelebilir'
08 Ağustos 2021 01:28		 Ege Ordusu Komutanlığı personeli yangın söndürmede görev aldı
07 Ağustos 2021 23:27
ÖSYM, YKS sonuçlarını hala okullara açmadı
07 Ağustos 2021 23:24		 TCDD'den İzmir'deki tren seferlerine ilişkin açıklama
07 Ağustos 2021 21:00
YAŞ kararları ile emekli olan paşaların maaş ve ikramiyelerini açıklıyoruz
07 Ağustos 2021 19:30		 Şile ve Beykoz'da deniz yasağı
07 Ağustos 2021 12:59
Van Valiliğinden 'düzensiz göçmen görüntüleri'ne ilişkin açıklama
07 Ağustos 2021 09:05		 KTÜ, haber sonrasında sınavı iptal etti
07 Ağustos 2021 00:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:14 - Danıştay'dan elektronik mühendisliği bölümünün eşdeğerliği hakkında karar!14:14 - EGM paylaştı: Bu gayret söndürecek, bu birlik yeşertecek14:10 - Afyonkarahisar'da 'güne aşık' tarlaları görsel şölen sunuyor14:07 - Türkiye, en çok aşı yapılan 9. ülke14:00 - Temmuz sonrasında emekli olacaklara ödenecek avans tutarı arttı mı?13:59 - Hicri yeni yıl yarın başlıyor
13:56 - Feke'de iki noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı13:49 - Avrupa'nın en büyük çift tüp karayolu tünelinin yüzde 91'i tamamlandı13:38 - Giresun Adası'na yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor13:32 - Türkiye zırhlı araçlarla yeni ihracat kapıları açıyor13:23 - Kimliğini kaybetti başına gelmeyen kalmadı13:20 - Sultangazi'de 10 aydınlatma direği kayboldu
13:07 - Aranan kişilere yönelik uygulamada 1350 kişi yakalandı13:01 - KPSS Alan Bilgisi Sınavları'nın üçüncü oturumu yapıldı12:52 - Meteoroloji uyardı: Bu illerde yarın 'şiddetli yağış' bekleniyor12:46 - Yangına müdahale eden ekipler ölümle burun buruna geldi12:41 - Hamdi teğmen, çocukluğunun geçtiği Manavgat'ta timiyle vatandaşların yardımına koştu
12:35 - Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk ettiği anlar görüntülendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Görevden affını isteyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hakkındaki değerlendirmeniz nasıldır?
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir'deki katliam gibi kazaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı
'Doğalgaz ve elektriğe %40 zam gelebilir'
Memurların bilmesi gereken güncel kritik bilgiler
Toplu sözleşmede hakem kurulu üyeleri belli oldu
Faizlerde indirim sonbaharda
Toplu sözleşmede, ilk aşama komisyon çalışmaları tamamlandı
İade edilen kamu personeli, maaş kesintisini faizi ile geri alabilir mi?
'Millet İttifakı, Mehmet Şimşek'e teklif götürdü'
Emekliliğinizi iptale kadar götürecek harflere dikkat!
Gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi serbest bırakıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
uzun yol yolculuğu 1
yeşil kanlı hamam böceği 2
menemen 4
terminolojiye eklenen yeni ifadeler 4
insanları kitaplar gibi düşünün 1
devrilen kale direkleri 1
vişne reçeli 4
kantaron yağı 4
her şey gönlünce olsun 4
sabahın körü 1
SON İLANLAR
TÜSEB noter kurasıyla 15 hizmetli alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Y.lisans ve Doktora İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tunceli Hozat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Trabzon Tonya Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Akbelde İnşaat 4 İşçi Alacak
Konya Doğanhisar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam