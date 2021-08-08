Feke'de iki noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
Adana'nın Feke ilçesinde iki farklı noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.
|08 Ağustos 2021 13:56
|+Aa- Yazdır
İlçedeki iki farklı noktadaki ormanlık alandan sabah saatlerinde dumanlar yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteri ile arazöz ve yer ekibi yangına müdahale etti.
Havadan ve karadan müdahaleyle iki yangın da kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Afyonkarahisar'da 'güne aşık' tarlaları görsel şölen sunuyor
08 Ağustos 2021 14:10
|Avrupa'nın en büyük çift tüp karayolu tünelinin yüzde 91'i tamamlandı
08 Ağustos 2021 13:49
|Giresun Adası'na yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor
08 Ağustos 2021 13:38
|Sultangazi'de 10 aydınlatma direği kayboldu
08 Ağustos 2021 13:20
|Yangına müdahale eden ekipler ölümle burun buruna geldi
08 Ağustos 2021 12:46
|Hamdi teğmen, çocukluğunun geçtiği Manavgat'ta timiyle vatandaşların yardımına koştu
08 Ağustos 2021 12:41
|Orman yangınından etkilenen kuşa böyle su içirdi
08 Ağustos 2021 12:31
|Ankara-Eskişehir yolunda ulaşıma sel engeli
08 Ağustos 2021 00:40
|Kaş'ta beş ayrı noktada çıkan orman yangını söndürüldü
07 Ağustos 2021 23:43
|TOKİ Konutları teslimatları AK Parti Milletvekili ile belediyeyi karşı karşıya getirdi
07 Ağustos 2021 23:23