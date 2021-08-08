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Feke'de iki noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Adana'nın Feke ilçesinde iki farklı noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.
08 Ağustos 2021 13:56
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Feke'de iki noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

İlçedeki iki farklı noktadaki ormanlık alandan sabah saatlerinde dumanlar yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteri ile arazöz ve yer ekibi yangına müdahale etti.

Havadan ve karadan müdahaleyle iki yangın da kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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