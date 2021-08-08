EGM paylaştı: Bu gayret söndürecek, bu birlik yeşertecek
Emniyet Genel Müdürlüğü, yangın bölgelerinde aktif olarak görev alan TOMA'ların, soğutma çalışmalarına destek olduğu anların görüntülerini paylaştı.
|08 Ağustos 2021 14:14
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Emniyet Genel Müdürlüğüne ait sosyal medya hesapları üzerinden, yangın bölgelerinde aktif bir şekilde görev alan, söndürme ve soğutma çalışmalarına destek olan Toplumsal Müdahale Araçlarının (TOMA) görüntüleri paylaşıldı.
TOMA'ların soğutma çalışmalarına destek olduğu görüntülerin yer aldığı paylaşımda, "Soğutma çalışmasındayız. Bu gayret söndürecek. Bu birlik yeşertecek" ifadeleri kullanıldı.
Soğutma çalışmasındayızTürk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) August 8, 2021
Bu gayret söndürecek
Bu birlik yeşertecek pic.twitter.com/6sB9FOkQnD
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