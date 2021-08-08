Korona tedavisi gören anne, bebeğini cep telefonundan izledi
Eskişehir'de 34 haftalık hamileyken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hamile Ezgi Kuraner (26), kalp ritim bozukluğu nedeniyle erken doğum sonucu dünyaya gelen bebeğini ilk kez cep telefonu aracılığıyla gördü.
|08 Ağustos 2021 15:17
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Ezgi Kuraner ile eşi Burak Kuraner çifti bazı belirtiler üzerine geçen hafta yaptırdıkları Kovid-19 testleri pozitif çıkınca tedbir amaçlı Eskişehir Şehir Hastanesine yatırıldı. 34 haftalık hamile olan Ezgi Kuraner'in yapılan kontrollerinde bebeğin kalp ritminde bozukluk olduğu anlaşıldı.
Bunun üzerine erken doğuma alınan Ezgi Kuraner, erkek bir bebek dünyaya getirdi. Kovid-19 testi negatif çıkan bebek, Yeni Doğan Servisine alındı.
Kuraner çifti, doğumun ardından Kovid-19 tedbirleri nedeniyle bebeklerini hemşirelerin cep telefonundan görüntülü görüşme sağlamasıyla izleyebildi.
Hastanedeki tedavileri tamamlanan Kuraner çifti taburcu edildi. Bebeğin bir süre daha Yeni Doğan Servisinde kalacağı öğrenildi.
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