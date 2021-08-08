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Arazi aracı istinat duvarına çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde arazi aracının istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
|08 Ağustos 2021 15:47
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Nadim Sevinç (59) idaresindeki 34 COB 352 plakalı arazi aracı, Sanayi Sitesi girişinde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.
Araçta bulunanlardan Elif Tuğçe Sevinç Coşkun (30), kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kazada ağır yaralanan sürücü Nadim, Songül (55) ve Zehra Meltem Sevinç ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Songül ve Zehra Meltem Sevinç müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Nadim Sevinç'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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