Otobüs kazasında ölen şoför, arkadaşının yerine direksiyona geçmiş
|08 Ağustos 2021 15:58
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Zonguldak'tan İzmir'e gittiği sırada Balıkesir'de takla atan ve 15 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı otobüs kazasında yeni detaylar ortaya çıktı. Otobüsün şoförleri Kerem Başol ile Cengiz Umut kazada yaşamını yitirdi. Sürücülerden Kerem Başol'un, seferi tamamlayacak olan şoför Onur Güneş'in yerine direksiyon başına geçtiği iddia edildi. Güneş'in rahatsızlanması üzerine Kerem Başol'un İzmir seferi için yola çıktığı öne sürüldü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Onur Güneş, "Can arkadaşım Kerem; dün akşam seni yolcu ettim. Beni araçtan indirdin. Evine git kardeşim dedin. Bana yarın akşam gelirsin dedin. Üzdün beni kardeşim üzdün. Allah rahmet eylesin" ifadelerine yer verdi.
İHA muhabirinin ulaştığı Güneş, üzgün olduğunu ifade ederek cenazeler için Balıkesir'e hareket ettiğini söyledi.
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