Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısı yarın
Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın ilk toplantısını yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki toplantıda, ekonomideki gelişmeler ve "Orta Vadeli Program"ın hazırlık çalışmaları değerlendirilecek.
|08 Ağustos 2021 16:22
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve ilgili kurumların yetkilileri katılacak.
Fuat Oktay başkanlığındaki toplantıda, ekonomideki gelişmelerin yanısıra küresel ekonomik görünüm ve ekonomi reformları kapsamında gelinen aşama değerlendirilecek.
2022-2024 dönemine ilişkin "Orta Vadeli Program"ın hazırlık çalışmaları ele alınacak.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 30 Haziran'da oluşturuldu.
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