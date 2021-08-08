MSB'den, ilk hava harp şehidi Cengiz Topel için özel klip
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Kıbrıs Barış Harekatında şehit düşen Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel anısına özel bir klip hazırlandı.
|08 Ağustos 2021 16:36
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Türk Hava Kuvvetlerinin Kıbrıs Barış Harekatında gerçekleştirdiği uyarı uçuşunda, Rum tarafından gerçekleştirilen uçaksavar ateşi sonrasında paraşütle atlayan ve sonrasında esir olarak şehit düşen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel anısına özel klip hazırlandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan özel klip, "57 yıl önce şehit verdiğimiz Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i ve Kıbrıs Türkü için kahramanca bir direniş ortaya koyan Erenköy şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadeleriyle paylaşıldı.
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