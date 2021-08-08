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Yakınlarının haber alamadığı emekli astsubay evinde ölü bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yakınlarının haber alamadığı emekli astsubay evinde ölü bulundu.
08 Ağustos 2021 17:25
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Edinilen bilgiye göre, olay Kapıcıbaşı Mahallesi Çayiçi Caddesi 95. Sokak'ta meydana geldi. Ailesinin emekli astsubay Hüseyin K.'den 3 gündür haber alamadığının 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri tarafından kapının açılmasıyla eve girildi.

Yapılan incelemede polis, yaşlı adamın yerde cansız bedenini buldu. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Hüseyin K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı
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