Yangını duyan koştu, metrelerce uzunluğunda insan zinciri oluştu
|08 Ağustos 2021 19:15
|+Aa- Yazdır
Edinilen bilgiye göre, eski Datça Kargı Deresi Ergek mevkiinde yerleşim yerlerine yakın makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler bölgede yangın söndürme çalışmalarına devam etti.
"Datçalılar dayanışma örneği sergiledi"
Türkiye'de son dönemlerde meydana gelen orman yangınlarına gösterilen duyarlılığın bir örneği de Datça'da gerçekleşti. Yangın haberini alan, dumanı gören yangına koştu. Kadın erkek, çoluk çocuk söndürme çalışmalarına destek vermek için alana geldi. Vatandaşlar zirvedeki yangını söndürmek için itfaiye hortumuna omuz vererek, yangının söndürülmesinde büyük rol oynadı. Yüzlerce vatandaşın oluşturduğu insan zinciri, metrelerce uzadı, ortaya dayanışma, birlik ve beraberlik çıktı. Datça'da oluşan dayanışma görüntüsü tüm Türkiye'ye bir kez daha örnek teşkil ederken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Dalaman Havalimanı'nda trafik durdu' iddiasına yalanlama
08 Ağustos 2021 20:03
|Bakan Karaismailoğlu: Yeniköy Termik Santrali güvence altına alındı
08 Ağustos 2021 18:17
|Yakınlarının haber alamadığı emekli astsubay evinde ölü bulundu
08 Ağustos 2021 17:25
|Avrupa'nın en büyük çift tüp karayolu tünelinin yüzde 91'i tamamlandı
08 Ağustos 2021 17:10
|Orman yangınında canını zor kurtaran personel o anları anlattı
08 Ağustos 2021 15:01
|Yangında 'birlikte ölmeyi' göze aldığı felçli eşinin elini bırakmıyor
08 Ağustos 2021 14:38
|Afyonkarahisar'da 'güne aşık' tarlaları görsel şölen sunuyor
08 Ağustos 2021 14:10
|Feke'de iki noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
08 Ağustos 2021 13:56
|Giresun Adası'na yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor
08 Ağustos 2021 13:38
|Sultangazi'de 10 aydınlatma direği kayboldu
08 Ağustos 2021 13:20