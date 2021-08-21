VHKİ'nin özel hizmet tazminatı hangi halde değişir?
|21 Ağustos 2021 15:11
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Kamu personelinin zam ve tazminatları 2006/10344 sayılı "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar" ile belirlenmiştir. Her yıl çıkarılan yeni kararlarla, 2006/10344 sayılı Kararın uygulanmasına devam edilmektedir.
Zam ve Tazminat Kararının "Diğer Tazminatlar" bölümünün VHKİ'leri ilgilendiren kısmı şu şekildedir:
"G. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen hizmet sınıflarında çalışıp da özel hizmet tazminatı ile bu cetvelin yukarıdaki sıralarında sayılan tazminatlardan yararlanamayan personelden;
a) Kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunanlardan;
-8-15 inci derecelerden aylık alanlar............................................. : 44
-Diğer derecelerden aylık alanlar.................................................. : 45
b) Diğer hizmet sınıflarında bulunanlardan;
1- Kadro unvanları Müdür ve Müdür Yardımcısı, Sayman, Şef, Antrenör, Borsa
Komiseri, Bölge Amiri, Kısım Amiri, Koruma ve Güvenlik Amiri, Kontrolör,
Ekonomist, Danışman, Müşavir, Aktüer, Araştırmacı, Muhasebeci ve Muhasip,
Raportör, Uzman, Hukuk Müşaviri, Programcı, Çözümleyici, Bilgisayar
İşletmeni, Başkatip, Zabıta Amiri ve Yardımcısı, Zabıta Başkomiseri ve
Komiseri, İtfaiye Amiri, İtfaiye Başçavuşu, Çavuşu ve Onbaşısı ile
Kontrol Memurları................................................................ : 50
2- Diğerlerinden;
-8-15 inci derecelerden aylık alanlar........................................... : 48
-Diğer derecelerden aylık alanlar................................................. : 49"
Bu belirlemeye göre "Diğer derecelerden" aylık alanların özel hizmet tazminatı %49 olarak belirlenmiştir. Ancak burada kast edilen kazanılmış hak aylık derecesidir. Kadro derecesinin 1-4 olması halinde ise özel hizmet tazminatı değişmektedir.
Zam ve Tazminat Kararının "II Sayılı Cetvel" bölümünün "A" kısmının "Grup 17" bölümünde şu belirleme yapılmıştır:
"Yukarıda sayılan 1 ila 16 ncı Gruplara göre özel hizmet tazminatı
alamayanlardan,
Kurumların Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarında bulunanlar........ %55"
Bu belirlemeye göre kurumların GİH kadrolarında yer alıp 1-4 kadro derecesine ulaşanlara %55 üzerinden özel hizmet tazminatı yapılmaktadır.
Memurlar.net Maaş Robotunda VHKİ için 3 düzeyde maaş verileri girilmiş olup, "Kadro derecesi 1-4 olanalar" seçeneği seçildiği zaman, maaş verileri değişmektedir. İlgili sayfa için tıklayınız.
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