https://www.turtep.edu.tr/
Şok Market
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

VHKİ'nin özel hizmet tazminatı hangi halde değişir?

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni olarak çalışanların özel hizmet tazminatı ancak kadro derecelerinin 1-4 derece olması halinde değişmektedir.
21 Ağustos 2021 15:11
+Aa- Yazdır
VHKİ'nin özel hizmet tazminatı hangi halde değişir?

Kamu personelinin zam ve tazminatları 2006/10344 sayılı "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar" ile belirlenmiştir. Her yıl çıkarılan yeni kararlarla, 2006/10344 sayılı Kararın uygulanmasına devam edilmektedir.

Zam ve Tazminat Kararının "Diğer Tazminatlar" bölümünün VHKİ'leri ilgilendiren kısmı şu şekildedir:

"G. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen hizmet sınıflarında çalışıp da özel hizmet tazminatı ile bu cetvelin yukarıdaki sıralarında sayılan tazminatlardan yararlanamayan personelden;

a) Kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunanlardan;
-8-15 inci derecelerden aylık alanlar............................................. : 44
-Diğer derecelerden aylık alanlar.................................................. : 45

b) Diğer hizmet sınıflarında bulunanlardan;
1- Kadro unvanları Müdür ve Müdür Yardımcısı, Sayman, Şef, Antrenör, Borsa
Komiseri, Bölge Amiri, Kısım Amiri, Koruma ve Güvenlik Amiri, Kontrolör,
Ekonomist, Danışman, Müşavir, Aktüer, Araştırmacı, Muhasebeci ve Muhasip,
Raportör, Uzman, Hukuk Müşaviri, Programcı, Çözümleyici, Bilgisayar
İşletmeni, Başkatip, Zabıta Amiri ve Yardımcısı, Zabıta Başkomiseri ve
Komiseri, İtfaiye Amiri, İtfaiye Başçavuşu, Çavuşu ve Onbaşısı ile
Kontrol Memurları................................................................ : 50

2- Diğerlerinden;
-8-15 inci derecelerden aylık alanlar........................................... : 48
-Diğer derecelerden aylık alanlar................................................. : 49"

Bu belirlemeye göre "Diğer derecelerden" aylık alanların özel hizmet tazminatı %49 olarak belirlenmiştir. Ancak burada kast edilen kazanılmış hak aylık derecesidir. Kadro derecesinin 1-4 olması halinde ise özel hizmet tazminatı değişmektedir.

Zam ve Tazminat Kararının "II Sayılı Cetvel" bölümünün "A" kısmının "Grup 17" bölümünde şu belirleme yapılmıştır:

"Yukarıda sayılan 1 ila 16 ncı Gruplara göre özel hizmet tazminatı alamayanlardan,
Kurumların Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarında bulunanlar........ %55"

Bu belirlemeye göre kurumların GİH kadrolarında yer alıp 1-4 kadro derecesine ulaşanlara %55 üzerinden özel hizmet tazminatı yapılmaktadır.

Memurlar.net Maaş Robotunda VHKİ için 3 düzeyde maaş verileri girilmiş olup, "Kadro derecesi 1-4 olanalar" seçeneği seçildiği zaman, maaş verileri değişmektedir. İlgili sayfa için tıklayınız.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Toplu sözleşmede hükümetin yeni zam teklifini açıklıyoruz
20 Ağustos 2021 11:42		 Toplu sözleşmeden askeri personel de yararlanacak mı?
20 Ağustos 2021 10:00
İSG önlisans mezunu teknisyenin zam ve tazminatı nasıl hesaplanır?
19 Ağustos 2021 09:00		 Memur ve emeklilerin ek gösterge sorunu çözülüyor
19 Ağustos 2021 08:25
Astsubay ve uzman erbaşlar ne kadar emekli maaşı alıyor? İşte o tablo...
14 Ağustos 2021 16:45		 Milyonlarca VHKİ ve memur ile Şube Müdürlerinin görev ve emekli maaşları
13 Ağustos 2021 11:15
Temmuz sonrası emekli olacak kamu personeline ödenecek tazminat tutarı ne kadar oldu?
04 Ağustos 2021 18:39		 Genel sekreterler, mühendis olarak atanırsa makam ve temsil tazminatı alır mı?
26 Temmuz 2021 14:02
Ek gösterge artınca KİT personelinin maaşı neden düşer?
20 Temmuz 2021 00:02		 Eşdeğer bir kadroya vekalet eden memura bu görev için ödeme yapılır mı?
12 Temmuz 2021 14:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:04 - Dr. Akelma: Morgdaki çığlıklardan odama gitmek istemiyorum16:02 - Kıyafetlerini çıkarttıkları genç kızı darbeden kişiler gözaltında16:01 - İki doz aşılıların ağır hastalık geçirmesinin sebebi nedir?16:00 - 1,5 milyondan fazla gurbetçi, ana vatanda hasret giderdi15:56 - 'Aşılama sonrası sağlık çalışanlarında vefat haberi almadık'15:53 - Instagram'da büyük tuzak! Bu linke sakın tıklamayın
15:52 - Karadeniz'de en büyük keşfin yıl dönümü15:47 - Merkel telefonunu açık unuttu: Görüşme sırasında telefon çaldı15:42 - Yunanistan, Türkiye sınırında 40 km'lik duvar ördü!15:36 - Milli Eğitim Bakanı Özer'den çevrim içi sınav açıklaması15:31 - Heybeliada'daki orman yangını söndürüldü15:29 - Öğretmenler odasının dolabını açınca şaşkına döndüler
15:20 - İş yerinin sırlarını kopyalayan şimdi yandı15:18 - İnternetten otomobil almak istedi, 119 bin lira dolandırıldı15:13 - Trabzon Havalimanı, yeniden uçuşlara açıldı15:11 - VHKİ'nin özel hizmet tazminatı hangi halde değişir?15:00 - Aile Bakanlığı 4/B'li personelin tercih sonuçlarını açıkladı
15:00 - Dili boğazına kaçan çocuğu otobüs şoförü kurtardı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Aşı olmayan öğretmenlere hafta 2 kez PCR testi zorunluluğu getirilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında sona doğru
Boğaziçi ve Marmara Üniversitelerine rektör ataması
3600 ek göstergede Memur-Sen ve Kamu-Sen'in yaklaşımları
Gümrük çalışanları günde 1 milyon liralık ürün çalmışlar
'Emperyalistlerin oyunu' diyerek aşıyı reddeden gazeteci, koronadan öldü!
Banka havale işlemlerinde sebebi yazılmazsa 'borç' sayılıyor
Testli günler başlıyor: Aşı olmayanın hayat burnundan gelecek!
'Daire 16'nın isyanı sosyal medyada gündem oldu
Yeni tehlikenin adı: Asya kaplan sivrisineği
Öğretim elemanı mesleğinden çıkartılan kişi memur olabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
insan avı 1
ilk kez uçağa binen insan 1
düğmelere abanan insan 1
Emelkoca 1
xitekno 1
Haber kaynaklarını takipten uzaklaşmak 4
ambulans siren sesi 2
teknolojiye neden gıcığım 1
marmara bölgesinde yaşamak 1
en dokunaklı film sahnesi 1
SON İLANLAR
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Alım İlanı
Ordu Korbel 1 İşçi Alacak
Niğde Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 15 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Astiaş Sosyal Tesisler 5 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel Mevsimlik 1 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 6 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam