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Bakan Karaismailoğlu: Yeniköy Termik Santrali güvence altına alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Şu anda Yeniköy Termik Santrali'nin etrafında 300 metreye varan, ormanla santralin arasına bir yol koridoru açtık. Bu yol koridoru sayesinde Yeniköy Termik Santrali güvence altına alınmış oldu." dedi.
08 Ağustos 2021 18:17
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Bakan Karaismailoğlu: Yeniköy Termik Santrali güvence altına alındı

Yeniköy-Kemerköy termik santrallerine ziyaretinin ardından "Nene Hatun" gemisinde açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, 12 gündür ülke tarihinin en önemli yangınlarına şahitlik ettiklerini söyledi.

Karaismailoğlu, yangınların 10. gününde, Antalya'daki bütün yangınları söndürdüklerini anımsatarak, "Bütün gücümüzü artık Muğla, Aydın ve ülkemizin diğer bölgelerine veriyoruz. Şu an bulunduğumuz yer, Milas Ören'deyiz. Bulunduğumuz gemi de Nene Hatun gemisi. Dünyanın en özellikli gemilerinden. Türkiye'de üretilmiş yerli ve milli gemi. Deniz kazalarında, deniz yangınlarında ve deniz kurtarmalarında kullanılmak üzere Türkiye'de üretilmiş, tamamen yerli ve milli gemi." diye konuştu.

Tahlisiye botu, gemi ve kurtarma botlarıyla yine Muğla bölgesinde denizden kurtarma işlemleri yaptıklarını ve yangın söndürme işlemlerine yardımcı olduklarını belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Önemli bir görev üstlendiler. Tabi yangına su taşıyarak, arazözlere su temini yaparak ve denizden müdahale edebildiğimiz oranda, yine yangınlara yardım ettik burada. Şu anda ihtiyaç olmamasına rağmen teyakkuz halindeyiz. Herhangi bir ihtiyaç olduğunda yine gemilerimizle yangına müdahale etmek için bekliyoruz. Bulunduğumuz bölgede ülkemizin enerjisinin yüzde 2'sini üreten Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri bulunmakta, arkamızda. Bunlar, önemli bir yangın tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar geçtiğimiz günlerde. Şu anda Yeniköy Termik Santrali'nin etrafında 300 metreye varan, ormanla santralin arasına bir yol koridoru açtık. Bu yol koridoru sayesinde Yeniköy Termik Santrali güvence altına alınmış oldu. Az da olsa termik santralin uzak bir kesiminde şiddetini azaltmış bir yangın devam etmekte ve helikopterlerimiz, uçaklarımız buraya müdahale etmekte."

Bakan Karaismailoğlu, yine Kemerköy Santrali'nin büyük tehlike yaşadığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Orada da yine hem römorkörlerimiz hem tahlisiye botlarımız önemli bir görev üstlendi. Ayrıca, Ören'deki tahliye işlemlerine de yardımcı oldular. Kemerköy tarafında şu an için bir tehlike yok ama Kemerköy Santrali'nin uzak bir mesafesinde şiddetini azaltmış olarak yangın devam etmekte. Topyekun mücadele dediğimiz aslında bu. Hem karadan hem havadan hem de denizden önemli mesafeler kat ettik, yangınlarla mücadele için. Tabi, kara yolu ekiplerimiz de önemli bir görev üstleniyor. Özellikle Orman Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda bütün ekiplerimiz yüzlerce iş makinemiz, yüzlerce elemanımızla onların koordinasyonunda yangınla mücadeleye katkıda bulunuyor. Yine bu yangınların, hem yerleşim yerlerine hem termik santrallere ulaşmasını engellemek için geniş koridorlar, yollar açarak yangının temasının ve ilerlemesinin önüne geçiyorlar."

Sadece kara yolları ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü değil, bütün bakanlıklar ve kurumların yangınla ilgili topyekun mücadele ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, cansiperane çalışan bütün emektar arkadaşlarına teşekkür etti.

Karaismailoğlu, yangını Antalya'da nasıl bitirdilerse Muğla ve diğer bölgelerde de kısa sürede bu işi bitirmek için cansiperane bir mücadele olduğunu dile getirerek, "Bizler de arkadaşlarımıza destek veriyoruz. Güç kuvvet vermeye çalışıyoruz. Onların moral ve motivasyonlarını sağlıyoruz. Takiplerimiz devam ediyor. İnşallah bütün temennimiz biran önce bu yangınların söndürülmesi. Yangınlar söndürüldükten sonra bu afetin izlerini en kısa sürede ortadan kaldıracağız. Yine bölgede vatandaşımızla milletimizle hep beraberiz. Onların devletimize güveni, devletin, vatandaşının hizmetinde ona sahip çıkmasıyla bu işlerin üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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