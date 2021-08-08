1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Yanan yerlerle ilgili soruşturmalar titizlikle takip ediliyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yangınlarla ilgili soruşturmaları hem adli hem idari tüm mercilerin takip ettiğini belirterek, "Bu konuda bütün soruşturmaları büyük titizlikle takip ediyoruz." dedi.
08 Ağustos 2021 18:33
+Aa- Yazdır
'Yanan yerlerle ilgili soruşturmalar titizlikle takip ediliyor

Bakan Gül, Muğla'nın Marmaris ilçesi Turunç Mahallesi'nde yangından zarar gören ilçelerde incelemede bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi. Geçmiş olsun dileklerini ileten Gül, soğutma çalışmaları yapılan alanları dolaştı.

Yatağan İlçe Belediyesi'ni ziyaret eden Gül, kentteki son durum hakkında Belediye Başkanı Mustafa Toksöz'den bilgi aldı. Kavaklıdere ilçesine geçerek, Çamlıbel Mahallesi'nde yanan alanlarda incelemede bulunan Gül, burada yaptığını konuşmada, büyük bir felaket yaşadıklarını vurguladı.

Yangının başladığı andan itibaren devletin ve milletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu anlatan Gül, "Bu sıkıntıların hep beraber üstesinden gelmeye çalıştık. Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun dileklerini iletmek isterim. Kurumlarımız, tüm ekipmanları ve donanımlarıyla hep birlikte el ele verdik." diye konuştu.

Ormanlar yandıkça yüreklerinin de yandığını söyleyen Gül, doğayı korumanın, daha da güzelleştirmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğuna işaret etti.

Herkesin söndürme çalışmalarına destek olduğunu belirten Gül, "O ormana o ateşe karınca misali, 'Nasıl bir katkım olur, nasıl söndürürüm' diye hepiniz çalıştınız. Ben özellikle İzmir Milletvekilimiz Mahmut Atilla Kaya'ya teşekkür ediyorum. O gün sizler çok büyük bir gayret gösterdiniz. Allah sizden razı olsun." ifadesini kullandı.

- "Bir çivi bile çakılmasına izin vermeyeceğiz"

Gül, yangında kaç ağaç yandıysa, orayı eski haline getireceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yanan yerleri yeşillendireceğiz. Asla ve asla hiçbir yapılaşmaya, imara, orman dışı hiçbir amaca kullandırtmayacağız. Bu bizim hem Anayasamızın amir hükmü, emredici hükmü hem bizim doğaya olan saygımız, inancımız. Asla ve asla orada yanan ağaçların yeri farklı amaçla kullanılmayacak. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bir çivi bile çakılmasına izin vermeyeceğiz. Hep beraber takipçisi olacağız. Yeşil vatanımızı da hep birlikte koruyacağız."

Çamlıbel, Kavaklıdere, Menteşe'de can kaybı olmamasının tesellileri olduğunu ifade eden Gül, yangınların herkesi üzdüğüne, önemli tedbirler alındığına değindi.

Yanan alanları ağaçlandıracaklarının altını çizen Gül, el birliğiyle yeşillendireceklerini, çocuklara ve geleceğe daha yeşil bir orman bırakacaklarını ifade etti.

Gül, yangınların adli boyutlarının da çok yönlü titizlikle yürütüldüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Tüm yangınlarla ilgili soruşturmaları hem adli hem idari tüm mercilerimiz, kolluğumuz takip ediyor. Bu konuda bütün soruşturmaları büyük titizlikle takip ediyoruz. Aldığımız ve alacağımız her türlü tedbirler ve daha fazlası neler yapabiliriz bunların da takipçisiyiz. Tüm bakanlarımız sahada. Hasarlar yerinde tespit ediliyor. Bir toplu iğne bile olsa vatandaşımızın uğradığı hangi zararlar varsa o zararları gidereceğiz. Devletimiz, milletimiz büyük. Milletimiz 84 milyon tüm dünyada örnek çalışkanlığıyla, büyüklüğüyle. Biz iri olacağız, diri olacağız hep birlikte kardeş bir şekilde ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyacağız."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türbe ziyareti dönüşü kaza: 6 ölü, 11 yaralı
08 Ağustos 2021 20:15		 Seyir halinde iken aracına kurşun isabet etti, faciadan döndü
08 Ağustos 2021 19:52
Annesine mesaj atıp intihar eden Eda Nur'da cinsel saldırı şüphesi
08 Ağustos 2021 19:47		 Hayvan satış yerinde yer kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
08 Ağustos 2021 19:35
15 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi
08 Ağustos 2021 18:25		 Otobüs kazasında ölen şoför, arkadaşının yerine direksiyona geçmiş
08 Ağustos 2021 15:58
Arazi aracı istinat duvarına çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
08 Ağustos 2021 15:47		 Tramvayın çarptığı genç kız, 12 günlük yaşam savaşını kaybetti
08 Ağustos 2021 14:26
Kimliğini kaybetti başına gelmeyen kalmadı
08 Ağustos 2021 13:23		 Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk ettiği anlar görüntülendi
08 Ağustos 2021 12:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:15 - Türbe ziyareti dönüşü kaza: 6 ölü, 11 yaralı20:03 - 'Dalaman Havalimanı'nda trafik durdu' iddiasına yalanlama19:52 - Seyir halinde iken aracına kurşun isabet etti, faciadan döndü19:47 - Annesine mesaj atıp intihar eden Eda Nur'da cinsel saldırı şüphesi19:35 - Hayvan satış yerinde yer kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı19:29 - Vaka sayıları 22 bine geriledi
19:23 - Erdoğan'dan kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı19:15 - Yangını duyan koştu, metrelerce uzunluğunda insan zinciri oluştu19:07 - AK Partili vekil ile eski AK Partili vekilin oğlu birbirine girdi18:51 - Ekonomi Koordinasyon Kurulu ilk toplantısı ertelendi18:33 - 'Yanan yerlerle ilgili soruşturmalar titizlikle takip ediliyor18:32 - MEB'de bakan yardımcılarının görev dağılımı açıklandı
18:25 - 15 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi18:17 - Bakan Karaismailoğlu: Yeniköy Termik Santrali güvence altına alındı18:11 - Bakan Soylu'nun amcası Hüseyin Soylu son yolculuğuna uğurlandı17:25 - Yakınlarının haber alamadığı emekli astsubay evinde ölü bulundu17:20 - KPSS A'da, oturumlar tamamlandı, soruları değerlendiriyoruz
17:10 - Avrupa'nın en büyük çift tüp karayolu tünelinin yüzde 91'i tamamlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
15 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi
'Doğalgaz ve elektriğe %40 zam gelebilir'
Memurların bilmesi gereken güncel kritik bilgiler
Toplu sözleşmede hakem kurulu üyeleri belli oldu
Faizlerde indirim sonbaharda
Toplu sözleşmede, ilk aşama komisyon çalışmaları tamamlandı
İade edilen kamu personeli, maaş kesintisini faizi ile geri alabilir mi?
'Millet İttifakı, Mehmet Şimşek'e teklif götürdü'
Emekliliğinizi iptale kadar götürecek harflere dikkat!
Meteoroloji uyardı: Bu illerde yarın 'şiddetli yağış' bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
toplumsal obezite 3
insanları kitaplar gibi düşünün 1
arabanın hoparlörünü patlatma girişimi 2
kantaron yağı 4
vaha 1
devrilen kale direkleri 1
kozalak 2
sabah sözlüğün kapısını açmak 1
yeşil kanlı hamam böceği 2
Trt spor yıldız 1
SON İLANLAR
TÜSEB noter kurasıyla 15 hizmetli alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Y.lisans ve Doktora İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tunceli Hozat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Trabzon Tonya Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Doğanhisar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla Turizm 1 İşçi Alacak
İstanbul İsyon 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam