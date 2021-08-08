Türbe ziyareti dönüşü kaza: 6 ölü, 11 yaralı
|08 Ağustos 2021 20:15
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Hamza Baba Türbesi'ni ziyaret edenleri taşıyan 35 L 1610 plakalı minibüs, İzmir'e dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma burun üstü çakıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İzmir İtfaiyesi'nden iki kurtarma aracı, iki AKS aracı, dört de arazöz yönlendirildi. Kazada 2'si çocuk 6 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Kemalpaşa ilçemiz Sarıçalı Mahallesi Hamzababa yolu üzerinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan araçta Kınıklı 6 hemşehrimiz vefat etmiş, 11 hemşehrimiz yaralanmıştır. Vefat eden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim" açıklamasında bulundu.
Öte yandan, aynı türbeyi ziyaret eden ancak farklı araca binen bazı vatandaşlar da olayı duymaları üzerine olay yerine geldi. Vatandaşlar, kaza geçiren kişilerle gün boyu birlikte olduklarını ve kendilerinden önce türbeden ayrıldıklarını belirtti.
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