Erdoğan'dan kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Balıkesir'deki trafik kazası başta olmak üzere ülkemizde son günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.
|08 Ağustos 2021 19:23
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sabah saatlerinde Balıkesir'de meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
"Süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğim"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Balıkesir'deki trafik kazası başta olmak üzere ülkemizde son günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Devletimiz, yüreğimizi yakan bu hadiselerle ilgili soruşturmalarını titizlikle ve tüm boyutlarıyla sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı olarak bu süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğim" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|AK Partili vekil ile eski AK Partili vekilin oğlu birbirine girdi
08 Ağustos 2021 19:07
|'22 bin 195 kişilik ilave istihdam oluşturacak yatırımları destekleyeceğiz'
08 Ağustos 2021 16:26
|Bahçeli: Devletimizi güçsüz gösterenlere azami dikkat edelim
08 Ağustos 2021 14:44
|'Cumhurbaşkanı adaylığı' yorumu: 'Siz olacaksınız' denirse, olunur
08 Ağustos 2021 09:50
|İmamoğlu'ndan İstanbullular'a çağrı: İlk katılımcı bütçe
08 Ağustos 2021 09:24
|'Millet İttifakı, Mehmet Şimşek'e teklif götürdü'
08 Ağustos 2021 02:00
|Fatih Altaylı kabinede 'affedilecek' isimleri açıkladı!
07 Ağustos 2021 22:48
|Bakan Pakdemirli: İki ilde altı noktada orman yangınları devam ediyor
07 Ağustos 2021 13:02
|Bakan Hulusi Akar'dan yangınla mücadele açıklaması
07 Ağustos 2021 12:30
|Bakanlar Çavuşoğlu, Kurum ve Karaismailoğlu muhtarlarla buluştu
07 Ağustos 2021 11:54