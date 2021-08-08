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Vaka sayıları 22 bine geriledi

Türkiye'de son 24 saatte 239 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 699 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti.
08 Ağustos 2021 19:29
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Vaka sayıları 22 bine geriledi
Türkiye'de son 24 saatte 239 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 699 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 239 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 699 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 835 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 67,30, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 46,52 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 773 bin 741'i birinci doz, 28 milyon 872 bin 863'ü ikinci doz, 5 milyon 546 bin 799'u üçüncü doz olmak üzere 76 milyon 193 bin 403'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Siirt ve Iğdır olarak sıralandı.

- "Aşı olmadan istenilen sonucu elde edemeyiz"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılar en güçlü silahımız. Ancak en az iki dozunu tamamlamak koşulu ile. Aşınızı olun ve bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uyun. Tedbir almadan, aşı olmadan istenilen sonucu elde edemeyiz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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