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Hayvan satış yerinde yer kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da yer kavgası kanlı bitti, 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.
08 Ağustos 2021 19:35
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Hayvan satış yerinde yer kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlık yanında meydana geldi. Edinen bilgilere göre, hayvan satışı yapan iki kişi arasında 3 direk ile kapatılan alanın yeri ile ilgili kavgası tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede taşlı, sopalı satırlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların silah çekmesiyle beraberinde kurşunların isabeti olan 30 yaşındaki Veysi Kaya ve Y.T. isimli 68 yaşındaki kadın yaralandı. Yaralılar kavgayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olan Veysi Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Y.T. isimli kadının ise tedavisi devam ediyor. Hayatını kaybeden Kaya'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme yapan güvenlik güçleri, şahısların yakalanması için operasyon başlattı. Öte yandan iki aile arasında güvenlik güçleri etten duvar örerek yeni bir kavgaya engel olmaya çalıştı.
İhlas Haber Ajansı
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