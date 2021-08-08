Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Seyir halinde iken aracına kurşun isabet etti, faciadan döndü
Diyarbakır'da bir kişi seyir halinde iken aracına kurşun isabet etti. Kör kurşunla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
|08 Ağustos 2021 19:52
|+Aa- Yazdır
Olay, Yenişehir İlçesi Adliye Sarayı yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Y. isimli bir vatandaş, 01 DLV 72 plakalı Audi marka aracı ile seyir halinde iken aniden tavanından ses geldi. Aracını sağa çekerek kontrol ettiği esnada aracının tavanından uzun namlulu olduğu tahmin edilen çekirdeğe rastlayınca şoka girdi. Güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerinde araçta inceleme yapan güvenlik güçleri çekirdeğin nerden geldiğini araştırırken, araç sürücüsü, şikayetçi oldu. Öte yandan araca isabet eden çekirdeğin cam tavanından içeri girmemesi büyük bir faciayı önledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Türbe ziyareti dönüşü kaza: 6 ölü, 11 yaralı
08 Ağustos 2021 20:15
|Annesine mesaj atıp intihar eden Eda Nur'da cinsel saldırı şüphesi
08 Ağustos 2021 19:47
|Hayvan satış yerinde yer kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
08 Ağustos 2021 19:35
|'Yanan yerlerle ilgili soruşturmalar titizlikle takip ediliyor
08 Ağustos 2021 18:33
|15 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi
08 Ağustos 2021 18:25
|Otobüs kazasında ölen şoför, arkadaşının yerine direksiyona geçmiş
08 Ağustos 2021 15:58
|Arazi aracı istinat duvarına çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
08 Ağustos 2021 15:47
|Tramvayın çarptığı genç kız, 12 günlük yaşam savaşını kaybetti
08 Ağustos 2021 14:26
|Kimliğini kaybetti başına gelmeyen kalmadı
08 Ağustos 2021 13:23
|Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk ettiği anlar görüntülendi
08 Ağustos 2021 12:35