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Rüzgar ters döndü, Bayır Mahallesi tehlike altında

Muğla'nın Milas ilçesi Fesleğen Mahallesi'nde başlayan yangın Bayır Mahallesi'ne kadar ulaştı. Mahallenin dört bir yanı olası bir tehlikeye karşı su tankerleri ile çevrilirken, vatandaşlar söndürme çalışmalarını tedirgin gözlerle izliyor.
08 Ağustos 2021 20:38
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Rüzgar ters döndü, Bayır Mahallesi tehlike altında

Sabahın ilk ışıkları ile etkisini kaybeden rüzgar ile birlikte Bayır Mahallesi yangın tehlikesinden kurtulmuştu. Öğle saatlerinde başlayan rüzgarla birlikte mahalle tekrar tehlike altına girdi. Havadan jandarma ve Skorsky helikopterlerinin yanı sıra yurt dışından gelen 12 helikopter de yangına canla başla müdahale ediyor.

Komandolar mahalleyi sardı

İstanbul Komanda Birliği ve Foça Komando Birliği ekipleri mahallenin her köşesinde konuşlanırken, Azerbaycan'dan gelen itfaiye ekipleri ise mahallenin etrafında alevlerin mahalleye ulaşmaması için nöbet tutuyor. Orman içerisinde komando birlikleri, Azerbaycanlı ekipler, orman işçileri, itfaiye ekipleri ve gönüllü vatandaşlar yangını söndürmek için var güçleri ile çalışıyor.

Kepçeler hendek kazıyor

Bayır Mahallesi'ne alevlerin ulaşmaması için birçok iş makinası mahallenin etrafında hendek kazıp, çevresindeki kesip devirerek alevlerin mahalleye ulaşmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Mahallenin çevresinde ise çok sayıda su tankeri, mahalle halkının traktörlerinin römorklarına yükledikleri su tankları herhangi bir olumsuz duruma karşı bekleme yapıyor.

Köylüler tedirgin

Sabah saatlerinde Bayır Mahallesi'ne yakın bir bölgede dumanların hafiflemesi ile birlikte mahalle sakinleri rahat bir nefes almıştı. Öğle saatlerinde rüzgarın da etkisi ile mahalleye doğru ilerleyen alevler vatandaşları tedirgin etmeye başladı. Pür dikkat söndürme çalışmalarını izleyen mahalle sakinleri yangının mahallelerine ulaşmadan söndürülmesi içi dua ediyor.
Öte yandan mahallenin yakınında bulunan termik santralin etrafında da tedbirler arttırıldı. Rüzgarın ters yönde esmesi santralin yanma tehlikesini azaltırken Bayır Mahallesi ise şu anda tehlike altında.
İhlas Haber Ajansı
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