Otobüs şoförü ilk iş gününde dehşeti yaşadı
|08 Ağustos 2021 21:42
|+Aa- Yazdır
Olay, Körfez ilçesi Kirazlıyalı Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki Körfez-İzmit halk otobüslerinin son durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden bıraktığı otobüs şoförlüğü mesleğine bugün yeniden başlayan Adem Y., ilk iş gününde bahçede oturduğu sırada kurşun yağmuruna tutuldu. 58 NK 302 plakalı otomobille durağa gelen ve husumetlisi olduğu iddia edilen şüpheli, Adem Y.'ye kurşun yağdırdı. 6 el ateş eden zanlı, daha sonra otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı, Adem Y. ise kalçasından yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan Adem Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hayvan satış yerinde yer kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
08 Ağustos 2021 22:42
|Kaymakamlıktan '9 yaşındaki çocuğa taciz' iddiasına açıklama
08 Ağustos 2021 22:31
|Türbe ziyareti dönüşü kazada ölü sayısı 8 oldu
08 Ağustos 2021 22:17
|Motosikletin devrilmesi sonucu bir zabıta memuru hayatını kaybetti
08 Ağustos 2021 21:58
|Seyir halinde iken aracına kurşun isabet etti, faciadan döndü
08 Ağustos 2021 19:52
|Annesine mesaj atıp intihar eden Eda Nur'da cinsel saldırı şüphesi
08 Ağustos 2021 19:47
|'Yanan yerlerle ilgili soruşturmalar titizlikle takip ediliyor
08 Ağustos 2021 18:33
|15 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi
08 Ağustos 2021 18:25
|Otobüs kazasında ölen şoför, arkadaşının yerine direksiyona geçmiş
08 Ağustos 2021 15:58
|Arazi aracı istinat duvarına çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
08 Ağustos 2021 15:47