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Motosikletin devrilmesi sonucu bir zabıta memuru hayatını kaybetti

Balıkesir'in Karesi ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir zabıta memuru yaşamını yitirdi.
08 Ağustos 2021 21:58
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Motosikletin devrilmesi sonucu bir zabıta memuru hayatını kaybetti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde görevli zabıta memuru Veli Aycan (43) idaresindeki 10 EB 876 plakalı motosiklet, Üçpınar Mahallesi mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yolda devrildi.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrolleri sonucunda Aycan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Aycan'ın cesedi Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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