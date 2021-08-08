Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kaymakamlıktan '9 yaşındaki çocuğa taciz' iddiasına açıklama
İstanbul Bağcılar'da akşam saatlerinde 9 yaşındaki bir çocuğun yabancı uyruklu şahıs tarafından tacize uğradığı iddiasına ilişkin Bağcılar Kaymakamlığı açıklama yaptı. Açıklamada şüpheli şahsın gözaltında olduğu aktarılarak, "Konuyla ilgili başlatılan soruşturma İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği tarafından yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı.
|08 Ağustos 2021 22:31
|+Aa- Yazdır
Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde 9 yaşındaki İ.B.'nin yabancı uyruklu A.M. (17) tarafından taciz edildiği iddiasına ilişkin Bağcılar Kaymakamlığı açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada bir markette yabancı uyruklu A.M'nin küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ihbarı geldiği aktarılarak, şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği tarafından yürütüldüğü de açıklamada ifade edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Hayvan satış yerinde yer kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
08 Ağustos 2021 22:42
|Türbe ziyareti dönüşü kazada ölü sayısı 8 oldu
08 Ağustos 2021 22:17
|Motosikletin devrilmesi sonucu bir zabıta memuru hayatını kaybetti
08 Ağustos 2021 21:58
|Otobüs şoförü ilk iş gününde dehşeti yaşadı
08 Ağustos 2021 21:42
|Seyir halinde iken aracına kurşun isabet etti, faciadan döndü
08 Ağustos 2021 19:52
|Annesine mesaj atıp intihar eden Eda Nur'da cinsel saldırı şüphesi
08 Ağustos 2021 19:47
|'Yanan yerlerle ilgili soruşturmalar titizlikle takip ediliyor
08 Ağustos 2021 18:33
|15 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi
08 Ağustos 2021 18:25
|Otobüs kazasında ölen şoför, arkadaşının yerine direksiyona geçmiş
08 Ağustos 2021 15:58
|Arazi aracı istinat duvarına çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
08 Ağustos 2021 15:47