Çevre Bakanlığında tayinler gecikiyor, öğretmen eşler mağdur olacak
|09 Ağustos 2021 00:04
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personeli yıl içinde iller arası yer değiştirme başvurusu yaptı. Ancak Bakanlık daha önce 14/06/2021 - 30/06/2021 tarihleri arasında iller arası yer değiştirme sonuçlarını ilan edeceğini belirtmesine rağmen, Şube müdürlüğü görevde yükselme sınavını gerekçe göstererek açıklamadı.
Asil şube müdürleri sonuçlandı. Ancak yedekler sonuçlanmadı.
İller arası yer değiştirme başvurusu yapan mühendis, mimar ve teknikerler hala sonuçları beklemektedir.
Bakanlığın, 16 Ağustos tarihinden sonra şube müdürlüğü yedeklerini sonuçlandıracağı belirtilmektedir. Bu halde iller arası yer değiştirme başvuruları da ancak bu tarihten sonra açıklanabilecektir.
MEB'de görev yapan öğretmen eşler ise 9 ila 13 Ağustos tarihleri arasında özür durumu birinci aşama başvurusu yapması gerekmektedir. Eğer Bakanlık 13 Ağustos'a kadar sonuçları açıklamaz ise öğretmen eşler, özür durumu tayini başvurusu yapamayacak.
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