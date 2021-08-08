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Üzerine yanan ağaç düşen orman görevlisi, hastaneye kaldırıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'da yanan ağacın üzerine düşmesi sonucu yaralanan orman görevlisinin, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait arama kurtarma helikopteriyle hastaneye götürüldüğünü bildirdi.
08 Ağustos 2021 22:50
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Üzerine yanan ağaç düşen orman görevlisi, hastaneye kaldırıldı

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Muğla'nın merkez Ardıçovası mevkisinde yanan bir ağacın üzerine düşmesi sonucu yaralanan bir orman görevlisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait arama kurtarma helikopteri ile olay yerinden alınarak, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. Yangınla mücadelede fedakarca görev yapan ve bu elim kazada yaralanan orman görevlimize acil şifalar diliyoruz."
Anadolu Ajansı
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