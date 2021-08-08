Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Üzerine yanan ağaç düşen orman görevlisi, hastaneye kaldırıldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'da yanan ağacın üzerine düşmesi sonucu yaralanan orman görevlisinin, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait arama kurtarma helikopteriyle hastaneye götürüldüğünü bildirdi.
|08 Ağustos 2021 22:50
|+Aa- Yazdır
MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Muğla'nın merkez Ardıçovası mevkisinde yanan bir ağacın üzerine düşmesi sonucu yaralanan bir orman görevlisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait arama kurtarma helikopteri ile olay yerinden alınarak, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. Yangınla mücadelede fedakarca görev yapan ve bu elim kazada yaralanan orman görevlimize acil şifalar diliyoruz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Hayvan satış yerinde yer kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
08 Ağustos 2021 22:42
|Kaymakamlıktan '9 yaşındaki çocuğa taciz' iddiasına açıklama
08 Ağustos 2021 22:31
|Türbe ziyareti dönüşü kazada ölü sayısı 8 oldu
08 Ağustos 2021 22:17
|Motosikletin devrilmesi sonucu bir zabıta memuru hayatını kaybetti
08 Ağustos 2021 21:58
|Otobüs şoförü ilk iş gününde dehşeti yaşadı
08 Ağustos 2021 21:42
|Seyir halinde iken aracına kurşun isabet etti, faciadan döndü
08 Ağustos 2021 19:52
|Annesine mesaj atıp intihar eden Eda Nur'da cinsel saldırı şüphesi
08 Ağustos 2021 19:47
|'Yanan yerlerle ilgili soruşturmalar titizlikle takip ediliyor
08 Ağustos 2021 18:33
|15 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi
08 Ağustos 2021 18:25
|Otobüs kazasında ölen şoför, arkadaşının yerine direksiyona geçmiş
08 Ağustos 2021 15:58