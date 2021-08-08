Pakdemirli: Yunanistan'ın uçak talebi var, yangınlar hafiflerse değerlendirmeye çalışacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaris Öğretmenevinde açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, orman yangınlarına ilişkin, "89 hava aracının günlük koordinasyonunu yapmak durumunda kalıyoruz. Zor bir operasyon" dedi.

"MUĞLA'DAKİ TÜM YANGINLAR İYİYE GİDİYOR"

Pakdemirli, "Genel itibarıyla Muğla'daki tüm yangınlarla ilgili durum iyiye doğru gidiyor" diye konuştu.

Açıklamalarına devam eden Bekir Pakdemirli, Yunanistan'daki orman yangınlarına ilişkin de konuştu.

"YUNANİSTAN, UÇAK TALEBİNDE BULUNDU"

Pakdemirli, Yunanistan'ın Türkiye'den uçak talebinde olduğunu söyleyerek, "Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan'a sağlıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yanan yerlerin başka maksatla kullanılması söz konusu dolmadığını, buraların yeniden ağaçlandırılacağını bildirdi.