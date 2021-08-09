9 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
|09 Ağustos 2021 00:02
|+Aa- Yazdır
1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
(Ankara/12.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye Bilimler Akademisi World Conference on Energy Science and Technology Programı"na video konferans yöntemiyle katılacak.
(Ankara/09.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının temmuz ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Afganistan'da güvenlik güçleri ile Taliban arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.
2- Tunus'taki darbe girişiminin ardından gelişmeler izleniyor.
(Tunus)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hicri yeni yılı mesajı
08 Ağustos 2021 23:27
|MEB'de 5 yeni Genel Müdür görevlendirmesi daha yapıldı
08 Ağustos 2021 23:25
|Erdoğan'dan kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı
08 Ağustos 2021 19:23
|AK Partili vekil ile eski AK Partili vekilin oğlu birbirine girdi
08 Ağustos 2021 19:07
|'22 bin 195 kişilik ilave istihdam oluşturacak yatırımları destekleyeceğiz'
08 Ağustos 2021 16:26
|Bahçeli: Devletimizi güçsüz gösterenlere azami dikkat edelim
08 Ağustos 2021 14:44
|'Cumhurbaşkanı adaylığı' yorumu: 'Siz olacaksınız' denirse, olunur
08 Ağustos 2021 09:50
|İmamoğlu'ndan İstanbullular'a çağrı: İlk katılımcı bütçe
08 Ağustos 2021 09:24
|'Millet İttifakı, Mehmet Şimşek'e teklif götürdü'
08 Ağustos 2021 02:00
|Fatih Altaylı kabinede 'affedilecek' isimleri açıkladı!
07 Ağustos 2021 22:48