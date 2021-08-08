ABD, Türkiye'ye 2 yangın söndürme helikopteri gönderiyor
|08 Ağustos 2021 23:14
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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından, ABD tarafından Türkiye'nin orman yangınları ile mücadelesine 2 adet yangın söndürme helikopteri ile destek verileceğini duyurdu. Yapılan paylaşımda; Türkiye'nin, salgın sürecinde ABD'nin yardım çağrısına destek vererek koruyucu ekipman sağlamasına ve Türkiye'nin orman yangınlarında yardım talebinde bulunmasına dikkat çekilerek şu açıklama yapıldı:
"ABD'nin Müttefiki ve NATO üyesi olan Türkiye, Covid-19'la mücadelenin başlarında yaptığımız yardım çağrısına, kişisel koruyucu ekipman sağlayarak yanıt vermişti. Şimdi biz de Türkiye'nin talebine yanıt vererek ve orman yangınlarını bastırma çabalarına destek olarak bu jeste karşılık vermekten gurur duymaktayız. ABD Avrupa Komutanlığı kanalıyla ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle ortaklık içinde hareket ederek, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine yardımcı olmak üzere iki adet CH-47 'Chinook' tipi yangın söndürme helikopterini gönderme sürecini başlatmış bulunmaktadır.
'ORTAYA KONULAN CESARETE HAYRANLIK DUYUYORUZ'
Amerika Birleşik Devletleri, orman yangınlarının oluşturduğu tahribatı çok iyi anlamaktadır. Türkiye'de insanların alevleri söndürmek amacıyla ortaya koyduğu cesarete hayranlık duymaktayız. Bu çabalara yaptığımız katkı, Amerikan değerlerinin ve şefkatinin yurtdışındaki somut bir örneğini ifade etmektedir. ABD-Türkiye arasında uzun süredir devam eden dostluğun devamı çerçevesinde NATO Müttefikimizin yanındayız."
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