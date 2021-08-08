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Bakan Koca, aşılanma oranında Hakkari'yi örnek gösterdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hakkari'nin aşılanma oranında bir haftada 40. sıradan 13. sıraya yükseldiğini belirterek, toplum bağışıklığı yarışında Hakkari'nin örnek alınmasını istedi.
08 Ağustos 2021 23:21
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Bakan Koca, aşılanma oranında Hakkari'yi örnek gösterdi

Bakan Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Hakkari'nin aşılanma oranında sadece bir haftada 40. sıradan 13. sıraya yükseldiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Yarın yapılacak aşılarla Kovid-19 Risk Haritasında Mavi ile gösterilen Düşük Riskli İller kategorisine geçmesini bekliyoruz. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkari örnek alınmalı."
Anadolu Ajansı
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