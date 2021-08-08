Bakan Koca, aşılanma oranında Hakkari'yi örnek gösterdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hakkari'nin aşılanma oranında bir haftada 40. sıradan 13. sıraya yükseldiğini belirterek, toplum bağışıklığı yarışında Hakkari'nin örnek alınmasını istedi.
|08 Ağustos 2021 23:21
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Bakan Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Hakkari'nin aşılanma oranında sadece bir haftada 40. sıradan 13. sıraya yükseldiğini bildirerek, şunları kaydetti:
"Yarın yapılacak aşılarla Kovid-19 Risk Haritasında Mavi ile gösterilen Düşük Riskli İller kategorisine geçmesini bekliyoruz. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkari örnek alınmalı."
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