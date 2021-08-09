ATM'den yapılacak EFT'lerde, işlem ücretleri artırıldı
Merkez Bankasının yaptığı düzenlemeye göre, işlem tutarı 1000 TL'nin altında olan ATM'lerden yapılacak EFT'lerde işlem ücreti 2 TL'den 5 TL'ye, işlem tutarı 1000 ila 5000 TL arasında olan ATM'lerden yapılacak EFT'lerde ise işlem ücreti 5 TL'den 8 TL'ye çıkarıldı
|09 Ağustos 2021 00:12
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EFT işlem ücretleri Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Tebliği ile belirlenmektedir.
Tebliğe göre;
- İşlem tutarı 1000 TL'nin altında olan ve internet üzerinden yapılan EFT'lerde işlem ücreti 1 TL'yi geçememektedir. Bu kuralda bir değişiklik yapılmamıştır.
- İşlem tutarı 1000 TL'nin altında olan ve ATM üzerinden yapılan EFT'lerde işlem ücreti 2 TL'yi geçememekteydıi. 9 Ağustos 2021 tarihi itibariyle bu tutar 5 TL'ye yükseltilmiştir. İşlem tutarı 1000 ila 5000 TL arasında olan ATM'lerden yapılacak işlemlerde ise işlem ücreti 5 TL'den 8 TL'ye çıkarıldı
İşte Resmi Gazetedeki düzenleme:
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