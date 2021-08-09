1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ATM'den yapılacak EFT'lerde, işlem ücretleri artırıldı

Merkez Bankasının yaptığı düzenlemeye göre, işlem tutarı 1000 TL'nin altında olan ATM'lerden yapılacak EFT'lerde işlem ücreti 2 TL'den 5 TL'ye, işlem tutarı 1000 ila 5000 TL arasında olan ATM'lerden yapılacak EFT'lerde ise işlem ücreti 5 TL'den 8 TL'ye çıkarıldı
09 Ağustos 2021 00:12
+Aa- Yazdır
ATM'den yapılacak EFT'lerde, işlem ücretleri artırıldı

EFT işlem ücretleri Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Tebliği ile belirlenmektedir.

Tebliğe göre;
- İşlem tutarı 1000 TL'nin altında olan ve internet üzerinden yapılan EFT'lerde işlem ücreti 1 TL'yi geçememektedir. Bu kuralda bir değişiklik yapılmamıştır.
- İşlem tutarı 1000 TL'nin altında olan ve ATM üzerinden yapılan EFT'lerde işlem ücreti 2 TL'yi geçememekteydıi. 9 Ağustos 2021 tarihi itibariyle bu tutar 5 TL'ye yükseltilmiştir. İşlem tutarı 1000 ila 5000 TL arasında olan ATM'lerden yapılacak işlemlerde ise işlem ücreti 5 TL'den 8 TL'ye çıkarıldı

İşte Resmi Gazetedeki düzenleme:
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çevre Bakanlığında tayinler gecikiyor, öğretmen eşler mağdur olacak
09 Ağustos 2021 00:04		 Ekonomi Koordinasyon Kurulu ilk toplantısı ertelendi
08 Ağustos 2021 18:51
Türkiye, en çok aşı yapılan 9. ülke
08 Ağustos 2021 14:07		 Aranan kişilere yönelik uygulamada 1350 kişi yakalandı
08 Ağustos 2021 13:07
Posta sektöründeki 'yetkilendirme şartları' güncelleniyor
08 Ağustos 2021 11:15		 'Doğalgaz ve elektriğe %40 zam gelebilir'
08 Ağustos 2021 01:28
Ege Ordusu Komutanlığı personeli yangın söndürmede görev aldı
07 Ağustos 2021 23:27		 ÖSYM, YKS sonuçlarını hala okullara açmadı
07 Ağustos 2021 23:24
TCDD'den İzmir'deki tren seferlerine ilişkin açıklama
07 Ağustos 2021 21:00		 YAŞ kararları ile emekli olan paşaların maaş ve ikramiyelerini açıklıyoruz
07 Ağustos 2021 19:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:24 - Türkiye, olimpiyat tarihindeki en fazla madalyaya ulaştı00:12 - ATM'den yapılacak EFT'lerde, işlem ücretleri artırıldı00:04 - Danıştay'dan, Rektör ve Genel sekreter için mobbingden lüzum-u muhakeme kararı00:04 - Çevre Bakanlığında tayinler gecikiyor, öğretmen eşler mağdur olacak00:02 - 9 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları23:40 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
23:27 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hicri yeni yılı mesajı23:25 - MEB'de 5 yeni Genel Müdür görevlendirmesi daha yapıldı23:21 - Bakan Koca, aşılanma oranında Hakkari'yi örnek gösterdi23:14 - ABD, Türkiye'ye 2 yangın söndürme helikopteri gönderiyor23:11 - Milli Park'ın açılmasına vatandaşlar tepki gösterdi22:58 - Pakdemirli: Yunanistan'ın uçak talebi var, yangınlar hafiflerse değerlendirmeye çalışacağız
22:50 - Üzerine yanan ağaç düşen orman görevlisi, hastaneye kaldırıldı22:42 - Hayvan satış yerinde yer kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı22:31 - Kaymakamlıktan '9 yaşındaki çocuğa taciz' iddiasına açıklama22:17 - Türbe ziyareti dönüşü kazada ölü sayısı 8 oldu22:03 - Muğla'daki yangınlarda son durum
21:58 - Motosikletin devrilmesi sonucu bir zabıta memuru hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
ATM'den yapılacak EFT'lerde, işlem ücretleri artırıldı
Danıştay'dan, Rektör ve Genel sekreter için mobbingden lüzum-u muhakeme kararı
Çevre Bakanlığında tayinler gecikiyor, öğretmen eşler mağdur olacak
Türkiye, olimpiyat tarihindeki en fazla madalyaya ulaştı
9 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
toplumsal obezite 2
farenin bileği kızartması 1
kısır döngü 1
kedi günü 1
söğüt 1
okullar açılacak mı 2
müzik şöleni 2
ümitcan uygur 2
Yaş aldıkça sadeleşmek 2
her şey gönlünce olsun 3
SON İLANLAR
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 2 İç denetçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam