Ege Denizi Datça açıklarında deprem meydana geldi
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|09 Ağustos 2021 06:30
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Afganistanlı genç kaybettiği babasına 10 yıl sonra Türkiye'de kavuştu
09 Ağustos 2021 11:20
|Sağlık görevlileri kırsaldaki Kovid-19 aşısı yapmak için kapı kapı geziyor
09 Ağustos 2021 11:17
|Mete Gazoz okçuluğa ilgiyi artırdı
09 Ağustos 2021 11:07
|'Şentop' ailesi, sınavlarda ailecek ilk 100'deler
09 Ağustos 2021 10:53
|Aydın'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
09 Ağustos 2021 10:39
|Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak
09 Ağustos 2021 10:29
|Manavgat'ta yanmayan tek yer Belediye Başkanı'nın villası!
09 Ağustos 2021 10:05
|Sağlık eski Bakanı Yaşar Eryılmaz, 77 yaşında hayatını kaybetti
09 Ağustos 2021 09:40
|Yeni çipli kimlik kartının kullanım süresi 10 yıl
09 Ağustos 2021 09:37
|İHA'lar görmesin diye puslu hava kolluyorlar
09 Ağustos 2021 08:53