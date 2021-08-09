Meteoroloji uyarıları sıraladı: Kuvetli yağış, rüzgar, toz taşınımı - Haritalı
|09 Ağustos 2021 06:30
|+Aa- Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göreÜlkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege'de ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ VE YER ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TOZ TAŞINIMI UYARISI; Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Afganistanlı genç kaybettiği babasına 10 yıl sonra Türkiye'de kavuştu
09 Ağustos 2021 11:20
|Sağlık görevlileri kırsaldaki Kovid-19 aşısı yapmak için kapı kapı geziyor
09 Ağustos 2021 11:17
|Mete Gazoz okçuluğa ilgiyi artırdı
09 Ağustos 2021 11:07
|'Şentop' ailesi, sınavlarda ailecek ilk 100'deler
09 Ağustos 2021 10:53
|Aydın'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
09 Ağustos 2021 10:39
|Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak
09 Ağustos 2021 10:29
|Manavgat'ta yanmayan tek yer Belediye Başkanı'nın villası!
09 Ağustos 2021 10:05
|Sağlık eski Bakanı Yaşar Eryılmaz, 77 yaşında hayatını kaybetti
09 Ağustos 2021 09:40
|Yeni çipli kimlik kartının kullanım süresi 10 yıl
09 Ağustos 2021 09:37
|İHA'lar görmesin diye puslu hava kolluyorlar
09 Ağustos 2021 08:53