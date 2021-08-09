1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Yasakların tekrar gelmesini istemiyorsanız aşı olun'

Prof. Dr. Tevfik Özlü, aşılanmanın önemine bir kez daha dikkati çekti. Özlü, "Yasakların tekrar gündeme gelmesini istemiyoruz. Endişe içinde yaşayıp durmaktansa, 'Vakalar artıyor, yasaklar geri mi gelecek, dalga yükselecek mi, hasta olacak mıyım?' diye endişe duymaktansa aşımızı olalım." dedi.
09 Ağustos 2021 06:40
+Aa- Yazdır
'Yasakların tekrar gelmesini istemiyorsanız aşı olun'

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, pandemide yaşanan son gelişmeleri Yeni Şafak'a değerlendirdi. "Şu an için durum iyi görünmüyor" diyen Özlü, "Delta varyantı yaygınlaştı dünyada. Vaka sayıları artıyor. Bu varyant çok kolay ve hızlı bulaşıyor. Dünyada insanlar yeterince aşılanamadığı için tekrar dalga artıyor. Aşısızlar büyük risk altında. Hastaneye yatanlar, yoğun bakıma yatanlar aşısız veya tek doz aşısını olanlar" diye konuştu.

MASKE GEVŞEDİ

Türkiye'de ikinci doz aşısını olanların oranının henüz yüksek olmadığına dikkat çeken Özlü, "İki doz aşı olanlar yüzde 30 civarında. Yasakların tekrar gündeme gelmesini istemiyoruz. Şu an için elimizdeki tek kozumuz aşı. Bir de maske takmak da önemli. Özellikle diğer insanlarla mesafeyi koruyamadığımız zaman maske kullanmamız lazım. Ama son zamanlarda bu konuda da bir gevşeme var" dedi.

EN GÜVENLİ YÖNTEM

Aşı konusunda gençlerin daha özensiz olduğunu belirten Özlü, şöyle devam etti: "'Gencim bir hastalığım yok olsam da hafif geçiririm' diyorlar. Ama öyle değil. Aşısız olup hasta olanlar çok pişman oluyor. Bu tür hastalar 'keşke aşı olsaydım' diyor. Maalesef ölümler de artıyor. Bunu görüyorlar aslında. Benim akrabalarım, arkadaşlarım, meslektaşlarım arasında vefat edenler oldu. Bu işin şakası yok. İyileşenler de tam iyileşmiyor. Aylarca hastalığın tesiri devam ediyor bazen. Nefes alamıyor, yürüyemiyor, oksijen tüpü ile nefes alıyor. Geçirdiğiniz zaman ben hasarsız atlatacağım diye bir garantisi yok. Bunun için aşı en güvenli yöntem. İki doz aşı oluyorsunuz ve rahat ediyorsunuz."

İHMAL ETMEYİN

Kendisinin bütün dozlarını yaptırdığını belirten Özlü, "Bütün aşı dozlarını açılır açılmaz yaptırdım. Çocuklarımı, annemi, kardeşimi, çevremdeki tanıdıklarımı, akrabalarımı aşılattırdım. Aşıya güvenim olmasa aşıyla ilgili tereddüdüm olsa yaptırmazdım. Bu işin içindeyim bütün gelişmeleri takip ediyorum aşı gayet güvenli. Bu işi bilmeyenler tereddüt edebilir ama dünyada neredeyse 5 milyar doza yakın aşı yapıldı. Artık tereddüt edecek bir şey yok. Bazı vatandaşlarımız da 'Sonra yaptırırım' deyip ihmalkar davranabiliyor. 'Yerli aşı çıksın onu yaptıracağım' diye bekleyenler de var. Tüm aşılar aynı. Türkiye'de de olsa dünyada da olsa standartı aynı, çalışmalar yöntemler aynı. Bir an önce aşılanmak lazım. Bu konuda kendine güvenmek iyi değil. Endişe içinde yaşayıp durmaktansa, 'vakalar artıyor, yasaklar geri mi gelecek, dalga yükselecek mi, hasta olacak mıyım?' diye endişe duymaktansa aşımızı olalım" diye konuştu.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
20 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastaları, aşıyla ilgili asılsız iddialara tepki gösteriyor
09 Ağustos 2021 11:22		 Afganistanlı genç kaybettiği babasına 10 yıl sonra Türkiye'de kavuştu
09 Ağustos 2021 11:20
Sağlık görevlileri kırsaldaki Kovid-19 aşısı yapmak için kapı kapı geziyor
09 Ağustos 2021 11:17		 Mete Gazoz okçuluğa ilgiyi artırdı
09 Ağustos 2021 11:07
'Şentop' ailesi, sınavlarda ailecek ilk 100'deler
09 Ağustos 2021 10:53		 Aydın'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
09 Ağustos 2021 10:39
Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak
09 Ağustos 2021 10:29		 Manavgat'ta yanmayan tek yer Belediye Başkanı'nın villası!
09 Ağustos 2021 10:05
Sağlık eski Bakanı Yaşar Eryılmaz, 77 yaşında hayatını kaybetti
09 Ağustos 2021 09:40		 Yeni çipli kimlik kartının kullanım süresi 10 yıl
09 Ağustos 2021 09:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:20 - Afganistanlı genç kaybettiği babasına 10 yıl sonra Türkiye'de kavuştu11:19 - Türkiye'nin insansız deniz aracı sürüsü göreve hazırlanıyor11:17 - Sağlık görevlileri kırsaldaki Kovid-19 aşısı yapmak için kapı kapı geziyor11:15 - Trendyol, Türkiye'nin ilk 'Decacorn'u oldu11:07 - Mete Gazoz okçuluğa ilgiyi artırdı10:53 - 'Şentop' ailesi, sınavlarda ailecek ilk 100'deler
10:49 - Günboyu 120 müşteriye aynı soru: Hoş geldiniz dolduralım mı?10:47 - Sağlık Bakanlığında, hizmet içi ve sertifika eğitimleri yeniden başlıyor10:43 - Altının gram fiyatı 487 lira seviyesinden işlem görüyor10:39 - Aydın'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor10:34 - Busenaz Sürmeneli olimpiyata son dakikada yetişmiş10:30 - İl Sağlık Müdürü'nden 'aşıda kısırlık' iddialarına tepki
10:29 - Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak10:23 - Tokat'ta 'mahrem askeri yapılanma' soruşturmasında bir kişi tutuklandı10:18 - Selvi: Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na 'aday olmayacağını' iletti10:15 - Yeni YÖK Başkanından çözüm bekleyen bazı konular!10:13 - Borsa haftaya yükselişle başladı
10:12 - Yeni bakandan tebrik etmek isteyenlere çağrı: Fidan bağışı yapın!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
4 kamu kurumu toplamda 130 personel almak için ilana çıktı
Ak Parti MYK toplantısında 2 önemli gündem masada
'Altın'da psikolojik harp!
Danıştay'dan, Rektör ve Genel sekreter için mobbingden lüzum-u muhakeme kararı
Manavgat'ta yanmayan tek yer Belediye Başkanı'nın villası!
6 yıl önce 60 milyon liraya yapılan yurt, 32 milyona satışa çıkartıldı
Balıkesir otobüs kazasının detayları ortaya çıktı
ATM'den yapılacak EFT'lerde, işlem ücretleri artırıldı
Cinsel tacizden atılan memuru akıl hastalığı kurtardı
Türk Prenses'in şatosu oldu, tapu kayıtlarına 'İstanbul' diye geçti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kedi günü 1
Gerçekler 1
farenin bileği kızartması 1
varlığı dert yokluğu yara 3
Estetik cerrahi 2
0850 ile başlayan numaralar 4
Trt spor yıldız 1
terminolojiye eklenen yeni ifadeler 2
sabah sözlüğün kapısını açmak 1
sabahın körü 1
SON İLANLAR
TEİAŞ 101 işçi almak için ilana çıktı
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 5 bilişim personeli alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankaya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 22 bilişim personeli alacak
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam