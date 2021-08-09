'Yasakların tekrar gelmesini istemiyorsanız aşı olun'

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, pandemide yaşanan son gelişmeleri Yeni Şafak'a değerlendirdi. "Şu an için durum iyi görünmüyor" diyen Özlü, "Delta varyantı yaygınlaştı dünyada. Vaka sayıları artıyor. Bu varyant çok kolay ve hızlı bulaşıyor. Dünyada insanlar yeterince aşılanamadığı için tekrar dalga artıyor. Aşısızlar büyük risk altında. Hastaneye yatanlar, yoğun bakıma yatanlar aşısız veya tek doz aşısını olanlar" diye konuştu.

MASKE GEVŞEDİ

Türkiye'de ikinci doz aşısını olanların oranının henüz yüksek olmadığına dikkat çeken Özlü, "İki doz aşı olanlar yüzde 30 civarında. Yasakların tekrar gündeme gelmesini istemiyoruz. Şu an için elimizdeki tek kozumuz aşı. Bir de maske takmak da önemli. Özellikle diğer insanlarla mesafeyi koruyamadığımız zaman maske kullanmamız lazım. Ama son zamanlarda bu konuda da bir gevşeme var" dedi.

EN GÜVENLİ YÖNTEM

Aşı konusunda gençlerin daha özensiz olduğunu belirten Özlü, şöyle devam etti: "'Gencim bir hastalığım yok olsam da hafif geçiririm' diyorlar. Ama öyle değil. Aşısız olup hasta olanlar çok pişman oluyor. Bu tür hastalar 'keşke aşı olsaydım' diyor. Maalesef ölümler de artıyor. Bunu görüyorlar aslında. Benim akrabalarım, arkadaşlarım, meslektaşlarım arasında vefat edenler oldu. Bu işin şakası yok. İyileşenler de tam iyileşmiyor. Aylarca hastalığın tesiri devam ediyor bazen. Nefes alamıyor, yürüyemiyor, oksijen tüpü ile nefes alıyor. Geçirdiğiniz zaman ben hasarsız atlatacağım diye bir garantisi yok. Bunun için aşı en güvenli yöntem. İki doz aşı oluyorsunuz ve rahat ediyorsunuz."

İHMAL ETMEYİN

Kendisinin bütün dozlarını yaptırdığını belirten Özlü, "Bütün aşı dozlarını açılır açılmaz yaptırdım. Çocuklarımı, annemi, kardeşimi, çevremdeki tanıdıklarımı, akrabalarımı aşılattırdım. Aşıya güvenim olmasa aşıyla ilgili tereddüdüm olsa yaptırmazdım. Bu işin içindeyim bütün gelişmeleri takip ediyorum aşı gayet güvenli. Bu işi bilmeyenler tereddüt edebilir ama dünyada neredeyse 5 milyar doza yakın aşı yapıldı. Artık tereddüt edecek bir şey yok. Bazı vatandaşlarımız da 'Sonra yaptırırım' deyip ihmalkar davranabiliyor. 'Yerli aşı çıksın onu yaptıracağım' diye bekleyenler de var. Tüm aşılar aynı. Türkiye'de de olsa dünyada da olsa standartı aynı, çalışmalar yöntemler aynı. Bir an önce aşılanmak lazım. Bu konuda kendine güvenmek iyi değil. Endişe içinde yaşayıp durmaktansa, 'vakalar artıyor, yasaklar geri mi gelecek, dalga yükselecek mi, hasta olacak mıyım?' diye endişe duymaktansa aşımızı olalım" diye konuştu.