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Yerli ve milli silahlar görücüye çıkacak

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF21) Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının himayesinde 17-20 Ağustos tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek.
09 Ağustos 2021 06:50
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Yerli ve milli silahlar görücüye çıkacak

Türkiye ve dünyanın savunma sanayii devlerinin buluşma platformu olan IDEF'21'e, yurt içi ve yurt dışından 1.170'in üzerinde firmanın katılması bekleniyor. Yerli ve milli silahların görücüye çıkacağı fuarda; hava, kara ve deniz platformları, yerli yapım helikopterler, uçaklar, füze sistemleri, insansız hava araçları, son teknolojiyle geliştirilen yeni sistemler ile yerli mühimmat sergilenecek. Dört gün sürecek fuara 50'den fazla ülkeden binin üzerinde savunma firmasının katılması öngörülürken; dünyanın dört bir yanından devlet başkanları, savunma bakanları, genelkurmay başkanları, kuvvet komutanları, akademisyenler, güvenlik uzmanları ve heyetlerin de katılması bekleniyor. IDEF, katılımcı sayısı bakımından dünyanın ilk beş savunma sanayii fuarı içinde yer alıyor. Fuar, savunma sanayii alanında iş birliği ve tanıtım platformu oluşturmayı amaçlıyor. Dünyadaki önemli tedarik ve ihtiyaç makamlarından oluşan heyetlerin ve önde gelen savunma sanayii firmalarının bir araya gelmesi açısından ciddi bir iş birliği fırsatı sunuyor.

ZIRHLI ARAÇTA İHRACATIMIZ YÜKSELİYOR

Türkiye, savunma sanayiinde yerlileşme oranını artırdıkça bu alandaki ihracat da hızlı büyüyor. Azerbaycan'da SİHA'lar sayesinde elde edilen büyük başarının ardından bir NATO ülkesi olan Polonya da Türkiye'den SİHA almıştı. Şimdi zırhlı araçta da ihracat rekorları hedefleniyor. Nurol Makina tarafından üretilen 1.500'den fazla Ejder Yalçın, Yörük, Ilgaz II, Ejder Kunter ve Ejder TOMA, sekiz yıl gibi kısa sürede farklı coğrafyalarda göreve başladı. Ejder Yalçın'ın son olarak BM görevi için bir Afrika ülkesinin kullanıma sunulmasıyla birlikte, ihracat yapılan ülke sayısı 15'e ulaştı. Japonya'da açılan zırhlı araç ihalesinde de Yörük 4x4, ilk elemeyi geçerek beş firma arasına girmeyi başardı. Sektör, 15. IDEF Fuarı'nda büyük anlaşmalara imza atmayı bekliyor.

Selçuk Böke

Türkiye
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