'Altın'da psikolojik harp!

Türkiye'de yatırımcılar, borcu olanlar, borç verecekler, düğün yapacaklar gibi geniş bir kitlenin daima ilgiyle takip ettiği altın fiyatlarında ciddi hareketlilik yaşanıyor. Bu hareketlilik son dönemde bir yöne doğru trend halinde değil ancak bir aşağı bir yukarı şeklinde kendini gösteriyor. Geçen pazartesi 483 TL'yi gören gram altın, hafta ortasında 500 TL'ye yaklaştı, cuma gününü ise 488 TL'ye yakın seviyelerden tamamladı. Herkes altın fiyatlarının yönünü merak ederken bu konuda veriler, açıklamalar ve beklentiler sürekli farklılaşıyor.

ABD VERİSİ BOZDU

Altın fiyatları, en çok tepkiyi ABD verilerine gösteriyor. Çünkü gelen veriler ABD Merkez Bankasının (FED) para politikasını; yani doların faizini, yönünü ve parasal genişlemeyi doğrudan ilgilendiriyor. Bu kapsamda geçen cuma gelen ABD tarım dışı istihdam verisi fiyatlarda ciddi oynaklığa sebep oldu. ABD'de temmuz istihdamı 943 bin kişi arttı. Öngörüler, 845 bin seviyesindeydi. Beklenti üzerinde gelen veri, FED'in ekonomiye destek olmak için sürdürdüğü parasal genişlemeyi sonlandıracağı (tapering) yönündeki görüşleri kuvvetlendirdi. "Daha güçlü dolara" işaret eden bu beklenti de altının ons fiyatını sert şekilde aşağı çekti. Veri açıklanınca ons fiyatı, 1.800 dolardan 1.760 dolara kadar geriledi.

'DELTA'YA DİKKAT!

Gelinen noktada güçlü istihdam verisi; varlık alımlarının yakın gelecekte azalacağı ve faizlerde yukarı yönlü hareketin başlayacağına işaret ediyor. FED Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da "destekleyici para politikasını geri çekmeye daha erken başlayabileceklerini" ifade etti. Minneapolis FED Başkanı Neel Kashkari ise istihdamda güçlü toparlanmaya rağmen 'Delta' virüsünün normalleşmeyi geciktirebileceği yönünde endişeleri olduğunu söyledi. Kashkari "Eğer istihdam piyasasını Delta etkilerse geri adım atabiliriz" diye konuştu. Böylece varlık alımlarının bir müddet daha devam edeceği sinyalini verdi. Bu arada ABD'li Senatör Joe Manchin, FED Başkanı Jerome Powell'a bir mektup göndererek "Ekonomiye sağlanan desteğin bir kısmı geri çekilmeli. Rekor miktarlarda para arzından endişeleniyorum. Uygulanan gevşek para politikası daha yüksek enflasyona yol açabilir" demişti.

DALGALANMA SÜRER

Öte yandan Goldman Sachs, beklentileri aşan tarım dışı istihdam verisi sonrası, varlık alımı azaltımı kararının kasım-aralık aylarında gelebileceğini duyurdu. Analistler de "Eğer FED 'erken tapering' senaryosunu gerçekleştirirse altında zayıf seyir devam edebilir. Ancak kısa vadede bu belirsizliğin sürmesi ve fiyatlarda dalgalanmaların devam etmesi en yakın ihtimal olarak görülüyor" ifadelerini kullanıyor. Gram altında yaşanacak geri çekilmelerin ise "daha uzun vade düşünenler" için kademeli alım fırsatı olarak değerlendirilebileceği belirtiliyor.

Ö. FARUK BİNGÖL