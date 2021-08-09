Sosyal medya yalanlarına ceza

Son olarak 14 Temmuz'da yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, yaklaşık bir ay sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapılacak. Toplantının öncelikli başlığı, yurdun çeşitli yerlerinde günlerdir mücadele edilen orman yangınlarıyla ilgili son durum olacak.

YANGIN İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLECEK

MYK toplantısında, AK Parti olarak orman yangınlarına karşı verilen mücadele dahilinde bugüne kadar yapılan çalışmalar değerlendirilecek. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Antalya'nın Manavgat ilçesine yaptığı ziyaretle ilgili kurmaylarıyla izlenimlerini paylaşması bekleniyor. Yine genel başkan yardımcıları, milletvekili ve parti teşkilatı mensupları yangından zarar gören vatandaşlarla bir araya gelmişti. Toplantıda bu vatandaşların beklentileri ve talepleriyle ilgili konuların da gündeme geleceği ifade ediliyor.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ MASADA

Erdoğan, toplantıda kurmaylarıyla yeni dönemde Meclis gündemine getirilmesi planlanan sosyal medya düzenlemesi ilgili de değerlendirmelerde bulunacak. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düzenleme ile ilgili bir sunum yapılması planlanıyor. Düzenleme ile sosyal medya üzerinden yalan haber yayan, algı operasyonu yapan ve bilgi kirliliğine sebep olan kişilere ceza verilmesi öngörülüyor. Yine düzenleme ile sosyal medya üzerinden işlenen suçlar Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) tanımlanacak.

MYK toplantısının bir diğer önemli başlığı ise AK Parti kurmaylarının da aralarında bulunduğu Anayasa Bilim Kurulu tarafından çalışmalarına devam edilen yeni anayasa olacak. Yaklaşık 130 maddeden oluşan yeni anayasa ile ilgili çerçevenin toplantıda çizilmesi bekleniyor.

Ebru Karatosun