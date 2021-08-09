İstanbul Esenler'de aşı olanlara restoranda yüzde 40 indirim

Aşı olanlar, Ağustos sonuna kadar İstanbul Esenler Belediyesi Kültür Merkezi içerisinde bulunan restoranda yüzde 40 indirimden yararlanabilirken aile kampanyası kapsamında ise 3 kişiye kadar faydalanabilecek.

Restoran sorumlusu Uğur Acar, "İki seneye yakın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belasıyla uğraşıyoruz. Esnaf olarak büyük sıkıntılar yaşadık. Üç kişilik aileye yüzde 40 indirim başlattık. Kampanyayı ağustos ayının sonuna kadar da devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızı aşıya teşvik etmek için böyle bir uygulama başlattık. Aşı olan aileler geldi. Bu durumdan memnunda oldular. Restorana gelenler kampanyanın daha da uzamasını istiyor. Düğünler için de bir kampanya hazırlığı içerisindeyiz. Aşı olan çiftlerimize de indirim yapmayı planlıyoruz. Herkesin aşı konusunda duyarlı olmasını istiyoruz. Bu beladan hep birlikte kurtulacağız" dedi.

"Herkes aşısını olsun"

Restorana müşterisi Gülbir Yıldız, "Pandemiden dolayı zor günler geçirdik. Aşı olanlara yüzde 40 indirim olduğu için buraya geldim. Herkes aşısını olmalı" diye konuştu.

Vatandaşların aşı konusunda duyarlı olması gerektiğini söyleyen diğer bir müşteri Necmettin Emirali ise "İnsanlarımızı aşıya teşvik etmek gerekiyor. Esenler Kültür Merkezi Sosyal Tesisleri de aşıya teşvik etmek için güzel bir kampanya başlatılmış. Bu kampanyayı çevremizdekilere de söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.