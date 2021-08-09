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Yer kavgası kanlı bitti 1 ölü 1 yaralı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde hayvan satışı yapan iki kişi arasındaki yer kavgası kanlı bitti. 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı
09 Ağustos 2021 07:37
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Yer kavgası kanlı bitti 1 ölü 1 yaralı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen olayda; hayvan satışı yapan iki kişi arasında kapatılan alanın yeri ile ilgili kavgası tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede taşlı, sopalı, satırlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların silah çekmesiyle beraberinde kurşunların isabeti olan 30 yaşındaki Veysi Kaya ve Y.T. isimli 68 yaşındaki kadın yaralandı.

Yaralılar kavgayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olan Veysi Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Y.T. isimli kadının ise tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme yapan güvenlik güçleri, şahısların yakalanması için operasyon başlattı. Güvenlik güçleri iki aile arasında etten duvar örerek yeni bir kavgaya engel olmaya çalıştı.
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