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İzmir'de genç kadın başından vurulmuş halde bulundu

İZMİR Konak'ta erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Muhammet S.'nin (25) yanında Muhammet S.'ye ait silahla başından vurulmuş halde bulunan Şenay A.'nın (22) tedavisi devam ediyor. Olayın intihar olup olmadığı araştırılırken Muhammet S. ise tutuklandı
09 Ağustos 2021 07:38
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İzmir'de genç kadın başından vurulmuş halde bulundu

İZMİR Konak'ta bulunan bir otelde 4 Ağustos akşamı meydana gelen olayda; otel odasından silah sesinin duyulması üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bir erkeğin yanında başından vurulmuş halde bir kadının görülmesi üzerine kadını hemen ambulansla hastaneye sevk etti.

Yapılan incelemede erkeğin kasten yaralama, gasp, mala zarar verme, hırsızlık suçlarından kayıtları bulunan 25 yaşındaki Muhammet S., kadının ise 22 yaşındaki Şenay A. olduğu, olayda kullanılan silahın da Muhammet S.'ye ait olduğu tespit edildi. Şenay A.'nın Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım servisindeki tedavisi sürerken Muhammet S. ise tutuklandı. Olayın intihar olup olmadığı araştırılıyor.

İntihar şüphesi

Otel yetkilisi ifadesinde silah sesini duyduğunu, hemen yukarı çıkmak için hareketlendiği anda Muhammet S. isimli şahsın kucağında Şenay A. isimli şahsı yaralı olarak çıkardığını söylediği öğrenildi. Muhammet S.'nin ifadesinde de olayda kullanılan silahın kendisine ait olduğunu, silahını yanına koyduğunu, Şenay A. ile tartıştıklarını, bu sırada Şenay A.'nın silahı alarak kendi kafasına ateş ettiğini belirttiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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